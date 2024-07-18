День открытых хуторов: куда можно добраться на поезде?

Elron составил онлайн карту хуторов и сельскохозяйственных предприятий, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожных станций. «Поезд - это быстрый и экологичный способ доехать до хуторов, принимающих участие в мероприятии. На карту нанесены более 80 ферм и предприятий, которые находятся в пешей доступности железнодорожных станций, - сказал руководитель коммуникации Elron Кристо Мяэ. - Например, интересное место, которое находится в одной минуте ходьбы от остановки, - знаменитый музей Käru. Он находится прямо рядом с железнодорожной станцией Käru».

Расположенные рядом со станциями хутора, которые открыты 20-21 июля: • в западном направлении – пять хуторов (направление Таллинн-Турба); • в юго-западном направлении – 20 хуторов (направление Таллинн-Вильянди); • в восточном направлении – 10 хуторов (направление Таллинн-Раквере/Нарва); • в южном направлении – 23 хутора (направление Таллинн-Тарту); • в юго-восточном направлении – 25 хутора (направления Тарту-Валга и Тарту-Койдула).

«Перед поездкой на День открытых хуторов обязательно ознакомьтесь с расписанием поездов Elron и найдите подходящее время для обратного пути», – отметил Мяэ. Почти половина хуторов находится на расстоянии трех км от железнодорожной станции, а остальные - в пределах шести км.

Смело можно брать с собой велосипед. В этом году в электричках (на направлениях Таллинн - Палдиски/Турба/Клоогаранна/Кейла и Таллинн – Аэгвийду) оборудовано еще больше мест для велосипедов, а их перевозка бесплатна.

На онлайн-карте Taluekspress («Хуторской экспресс») обозначены хутора, расстояние от них до железнодорожной станции и приблизительное время, сколько займет прогулка в одном направлении. Ознакомьтесь с картой на сайте Elron www.elron.ee/taluekspress.

В этом году День открытых хуторов проводится уже в десятый раз. Для посетителей открыты около 350 хозяйств. Ознакомьтесь со всеми хуторами на сайте www.avatudtalud.ee.

День открытых хуторов организуют Министерство регионального развития и сельского хозяйства и Центр знаний о сельской жизни.