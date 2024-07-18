Озвучены требования к новому тренеру сборной Англии. Список претендентов на должность впечатляет

Тут же появились домыслы о том, кто может заступить на освободившуюся должность.

Список претендентов довольно велик. Например, озвучиваются кандидатуры Маурисио Почеттино, Эдди Хау, Грэма Поттера, Ли Карсли, Энджа Постекоглу и Пепа Гвардиолы.

Что касается Гвардиолы, то The Independent пишет, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может пригласить испанца, который возглавляет «Манчестер Сити», на пост главного тренера национальной команды, если он покинет «Сити» в 2025 году.

При этом FA также озвучила и список требований, предъявляемых новому тренеру. В частности будущий преемник Саутгейта на посту главного тренера национальной команды должен уметь справиться с повышенным общественным интересом и вниманием, а также иметь большой опыт в управлении. В ассоциации планируют проводить собеседования с разными тренерами, которые соответствуют критериям для этой должности.