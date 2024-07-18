Главой Центральной криминальной полиции станет Лехо Лаур

Перевод: Павел Соболев

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерта Беличева, в пользу Лехо Лаура говорят его лидерские способности, а также его многолетний опыт и хорошие результаты в различных областях работы криминальной полиции.

«Лехо Лаур - сильный лидер, выросший среди самих сотрудников криминальной полиции и пользующийся поддержкой команды. На протяжении многих лет он преуспевал в борьбе как с наркотическими преступлениями, так и с организованной преступностью, а в последние годы успешно руководил работой полиции по предотвращению преступлений среди «белых воротничков». У него также есть опыт разработки путей развития. Его качества и опыт в совокупности обеспечивают наилучшие предпосылки для успеха как в качестве лидера KKP, так и в качестве члена высшего руководства PPA», - заявил Беличев.

По словам Лехо Лаура, преступность меняется как в Эстонии, так и во всем мире.

«В Эстонии очень безопасно, и борьба с организованной преступностью принесла свои плоды, но в преступности происходят изменения, которые должна предотвращать полиция. Растет доля экономической преступности, она переплетается с организованной преступностью, и мы видим, что преступники пытаются вести свою деятельность под прикрытием бизнеса. Борьба с преступлениями «белых воротничков» создает условия для процветания экономики и обеспечения честной конкуренции. В криминальной полиции мы последовательно работаем с нашими международными партнерами, потому что криминальные тенденции схожи как в Европейском союзе, так и во всем мире», - сказал Лаур.

Лехо Лаур окончил Тартуский университет по специальности «юриспруденция» и учится в магистратуре на экономическом факультете Талтеха. Он начал работать в полиции 27 лет назад и трудился на различных должностях в криминальной полиции, в основном в сфере расследования преступлений, связанных с наркотиками и организованной преступностью. С 2018 года он возглавляет бюро экономических преступлений KKP.