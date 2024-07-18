В условиях экстремальной жары Таллинн готов к концу июля открыть пункты охлаждения в культурном центре «Кая» и «Сальме» и Ледовом дворце «Тондираба». Город также готовит план действий на случай чрезвычайных ситуаций при жаркой погоде.
Таллинн откроет три пункта охлаждения в случае аномальной жары
По словам мэра Евгения Осиновского, Таллинн подготовит и создаст общественные пункты охлаждения, чтобы помочь людям справиться с аномально жаркой погодой. «Этим летом мы проводим пилотный проект, расположив пункты охлаждения в культурном центре "Кая", культурном центре "Сальме" и Ледовом дворце "Тондираба". Они будут готовы к работе с 29 июля и в случае необходимости помогут людям справиться с экстремально жарой, - сказал Осиновский. - Речь идет о кондиционированном помещении, в котором поддерживается комфортная для человека температура в 22 градуса. Сюда сможет зайти каждый, чтобы посидеть или даже прилечь, здесь можно будет бесплатно получить питьевую воду. Пункты охлаждения доступны и открыты для всех, но созданы прежде всего для пожилых и социально уязвимых людей, для которых в отсутствие других возможностей жаркая погода может оказаться роковой».
Мэр отметил, что в этом году проект проводится как пилотный. Он станет частью городского плана действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также ляжет в основу процесса по организации работы пунктов охлаждения в следующем году.
«Учитывая возможные сценарии будущего и все учащающиеся волны жары, которые затрагивают Эстонию, мы уже сейчас должны оценить сопутствующие риски и быть готовыми предложить людям возможности справляться с ними как можно лучше, - отметил Осиновский. - Во многих странах пунктами охлаждения служат образовательные учреждения, в которых уже установлены необходимые системы охлаждения, но, к сожалению, в школах Таллинна таких систем нет. Поэтому наша цель - приложить все усилия, чтобы в будущем на объектах, реконструируемых городом, устанавливались системы охлаждения. Это позволит нам расширить сеть пунктов по всей столице».
При предупреждении об опасных погодных явлениях Агентство окружающей среды исходит из трех уровней угрозы. До сих пор в Эстонии применялись только первый и второй уровни. В структуре городских ведомств за разработку планов по управлению кризисными ситуациями, а также за анализ рисков и планирование действий в чрезвычайных ситуациях отвечает Муниципальная полиция Таллинна. В сотрудничестве с другими городскими учреждениями и департаментами это ведомство разрабатывает план действий на случай чрезвычайной ситуации при экстремально жаркой погоде.
Руководитель Муниципальной полиции Таллинна Айвар Тоомпере подчеркнул, что город готов к разрешению кризисов, для этого имеются все компетенции. В кризисной ситуации управление берет на себя муниципальная полиция. «У нас есть опыт и в решении различных кризисов, и в разработке планов действий, теперь к ним добавятся соответствующий кризисный план и план мероприятий в ситуации экстремально жаркой погоды. В условиях волны жары важно защищать как себя, так и своих близких. В нашем климате температура выше 25 градусов повышает риск теплового удара, поэтому в это время всем следует быть внимательными и, находясь в общественных местах, обращать внимание на окружающих и при необходимости обращаться за помощью», - сказал Тоомпере.