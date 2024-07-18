Таллинн откроет три пункта охлаждения в случае аномальной жары

По словам мэра Евгения Осиновского, Таллинн подготовит и создаст общественные пункты охлаждения, чтобы помочь людям справиться с аномально жаркой погодой. «Этим летом мы проводим пилотный проект, расположив пункты охлаждения в культурном центре "Кая", культурном центре "Сальме" и Ледовом дворце "Тондираба". Они будут готовы к работе с 29 июля и в случае необходимости помогут людям справиться с экстремально жарой, - сказал Осиновский. - Речь идет о кондиционированном помещении, в котором поддерживается комфортная для человека температура в 22 градуса. Сюда сможет зайти каждый, чтобы посидеть или даже прилечь, здесь можно будет бесплатно получить питьевую воду. Пункты охлаждения доступны и открыты для всех, но созданы прежде всего для пожилых и социально уязвимых людей, для которых в отсутствие других возможностей жаркая погода может оказаться роковой».

Мэр отметил, что в этом году проект проводится как пилотный. Он станет частью городского плана действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также ляжет в основу процесса по организации работы пунктов охлаждения в следующем году.