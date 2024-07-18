Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Нарве пожилой женщины

Перевод: Павел Соболев

В четверг в полицию сообщили, что 82-летняя Любовь ушла из дома в среду утром в неизвестном направлении, и с тех пор ее родственники не могут с ней связаться. Телефон женщины находится дома.

Полиция проверила различные районы и больницы Нарвы, но женщину пока найти не удалось. Сотрудники полиции продолжают собирать информацию для выяснения возможного местонахождения пропавшей. К поискам также привлечены волонтеры.

Росто женщины - 155 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы. При выходе из дома Любовь была в белой шляпе; более подробной информации о том, что на женщине надето, к сожалению, нет. У нее также мог быть с собой белый полиэтиленовый пакет с логотипом торговой сети Maxima.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефону 112.