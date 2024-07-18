Пропавшую нарвитянку обнаружили в больнице

Выяснилось, что пожилая женщина ушла из дома, в какой-то момент ей стало плохо. Скорая помощь отвезла ее в больницу другого региона. Полиция благодарит добровольцев, которые помогали в поисках, пишет Идаская префектура.

Вчера в полицию сообщили, что 82-летняя Любовь ушла из дома в среду утром в неизвестном направлении, и с тех пор ее родственники не могут с ней связаться. Телефон нарвитянки находится дома.