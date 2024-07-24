Согласно закону, в Эстонии лицам с недостатками здоровья выплачивают социальное пособие. Сумма пособия обычно зависит от степени тяжести недостатка здоровья. Но, оказывается, что по достижении пенсионного возраста этого пособия легко лишиться.
«Новый позвоночник у меня не вырос»: почему человеку отказывают в инвалидности после выхода на пенсию?
Дмитрий - инвалид, который по достижении пенсионного возраста лишился не только статуса инвалида и пособия по инвалидности, но и, соответственно, инвалидной парковочной карты.
«За 13 лет мне было сделано четыре операции по устранению стенозов отделов позвоночника, проще говоря, мне удалили задние части этих отделов, что существенно снизило мои возможности спокойно перемещаться», - рассказал Дмитрий, добавив, что до этого в течение 15 лет ежегодно получал инвалидность.
Он не может передвигаться на длинные расстояния без автомобиля, поднимать тяжести, выполнять интенсивные физические нагрузки. «Моей жене приходится самой носить сумки с продуктами, потому что я их поднимать не могу», - рассказывает он.
Автомобиль Дмитрию жизненно необходим, и раньше парковочная карта выдавалась ему без проблем, но в последний раз, когда он обратился в Департамент социального страхования, на просьбу предоставить карту ему ответили отказом.
«Мы не установили степень тяжести инвалидности, поскольку по состоянию здоровья Дмитрий не нуждается в помощи, руководстве или наблюдении. Заявитель перенес инфаркт миокарда и четвертую по счету операцию по удалению корешков спинномозговых нервов в 2021 году. Но регулярная реабилитация не требовалась, а потребность в обезболивании была умеренной. На основании медицинской документации не выявлено существенных постоянных ограничений подвижности или ручной деятельности», - заявил Департамент социального страхования в ответе Дмитрию на его просьбу даже не назначить пособие по инвалидности, а хотя бы просто выдать ему парковочную карту.
Такой ответ стал для пенсионера настоящей неожиданностью. «Но ведь достигнув пенсионного возраста я не перестал быть инвалидом. Новый позвоночник у меня не вырос», - не соглашается Дмитрий. Rus.Postimees решил обратиться за разъяснением в Департамент социального страхования.
На наше обращение пресс-секретарь Ксения Репсон-Дефорж заявила, что ходатайствовать о выдаче парковочной карты после достижения пенсионного возраста может человек, имеющий нарушение двигательной функции или зрения, соответствующее умеренной, тяжелой или глубокой степени нарушения здоровья. Парковочная карта для инвалидов выдается на срок действия справки об определении степени нарушении здоровья, но не более, чем на пять лет.
Требуется дополнительное обследование
«В связи с временным нарушением двигательной или зрительной функции семейный врач или врач-специалист может выдать справку о периоде, когда вероятно временное нарушение здоровья у человека пройдет, и на основании этой справки выписывается парковочная карта на срок не более шести месяцев», - добавила Репсон-Дефорж.
Дмитрия сильно удивил тот факт, что для того, чтобы получить парковочную карту, нужно каждый раз доказывать, что у тебя имеются определенные трудности со здоровьем.
«Сплошная бюрократия! Да и почему до пенсии ты настоящий инвалид, а потом еще попробуй докажи, что это не ложь? Но что поделать, карточка ведь и правда нужна. Я обратился к семейному врачу за справкой, подтверждающей мои диагнозы, и он дал ее без проблем. Теперь ответ за Департаментом социального страхования», - рассказал пенсионер.
К моменту выхода статьи Дмитрий получил ответ от департамента и долгожданную парковочную карту, однако оказалось, что проделать такой «фокус» можно не более двух раз. Таким образом, еще год пенсионер сможет пользоваться парковочной картой инвалида, а потом эта роскошь ему будет недоступна. Также он добавил, что записаться на проверку к врачам-специалистам бывает трудно и время ожидания занимает по полгода.
По словам Репсон-Дефорж, у человека трудоспособного возраста степень нарушения здоровья определяется до наступления возраста пенсионера по старости.
«После этого нужно подавать новое ходатайство. У людей в возрасте выхода на пенсию по старости степень нарушения здоровья определяется по долговременным и постоянным ограничениям, которые невозможно корректировать с помощью лекарств», - рассказала Репсон-Дефорж.
Она добавила, что недостатком здоровья не является одна лишь необходимость приема лекарств, использовании вспомогательных средств или потребность чаще обращаться к врачам.
«Тут есть несколько важных моментов: состояние человека оценивается индивидуально, поскольку с одинаковым диагнозом разные люди могут справляться по-разному. Далее нужно, чтобы человек посетил врача, чтобы на портале здоровья о нем были свежие и объективные данные, поскольку экспертиза со стороны Департамента социального страхования проходит на основании документов», - сказала специалист.
Таким образом, выходя на пенсию, лицам с недостатками здоровья, получающим социальное пособие, необходимо быть крайне внимательными к деталям, обязательно пройти повторное обследование у специалиста и заново ходатайствовать о получении пособия или инвалидной парковочной карты в случае необходимости.