«Новый позвоночник у меня не вырос»: почему человеку отказывают в инвалидности после выхода на пенсию?

Такой ответ стал для пенсионера настоящей неожиданностью. «Но ведь достигнув пенсионного возраста я не перестал быть инвалидом. Новый позвоночник у меня не вырос», - не соглашается Дмитрий. Rus.Postimees решил обратиться за разъяснением в Департамент социального страхования.

На наше обращение пресс-секретарь Ксения Репсон-Дефорж заявила, что ходатайствовать о выдаче парковочной карты после достижения пенсионного возраста может человек, имеющий нарушение двигательной функции или зрения, соответствующее умеренной, тяжелой или глубокой степени нарушения здоровья. Парковочная карта для инвалидов выдается на срок действия справки об определении степени нарушении здоровья, но не более, чем на пять лет.

Требуется дополнительное обследование

«В связи с временным нарушением двигательной или зрительной функции семейный врач или врач-специалист может выдать справку о периоде, когда вероятно временное нарушение здоровья у человека пройдет, и на основании этой справки выписывается парковочная карта на срок не более шести месяцев», - добавила Репсон-Дефорж.

Дмитрия сильно удивил тот факт, что для того, чтобы получить парковочную карту, нужно каждый раз доказывать, что у тебя имеются определенные трудности со здоровьем.