Айвар Тоомпере уходит с поста главы МуПо

Перевод: Павел Соболев

66-летний Тоомпере руководит МуПо уже восемь лет, и, по его словам, это достаточный срок, чтобы глава ведомства успел что-то сделать и достичь стабильности, а затем сумел передать в правильное время кому-то эстафету на этом месте.

«Хорошо уходить, когда ты не сжимаешь кулаки в кармане. Сотрудничество с нынешними руководителями города было очень хорошим, а курирующий нас вице-мэр Каарел Оя - очень разумный человек. Наше сотрудничество пока идет отлично. Жалко уходить, потому что работа мне нравится и команда отличная, но пришло время решать новые задачи, поэтому мое решение твердое и оно не может быть изменено», - сказал Тоомпере в письме, отправленном своим коллегам.

«Я довольно долго обдумывал этот план ухода, а прошлой осенью здоровье также дало серьезное предупреждение, что надо жать на тормоза, и что весь мир не исправить. Что дальше, я не знаю. Я смотрю на день вперед и, как обычно говорят в таких случаях, сначала немного отдохну. На начало сентября запланирован недельный рыболовный отпуск на Аландских островах, так что это будет настоящий отпуск, где можно зарядиться энергией и вдохновиться идеей, чем заняться в будущем», - добавил Тоомпере.

Конкурс на поиск нового главы учреждения пока не объявлен. С момента ухода Тоомпере и до назначения нового руководителя обязанности руководителя МуПо будет исполнять нынешний заместитель главы МуПо Янек Лассь.