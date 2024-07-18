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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Водитель крана повредил новую трамвайную линию и приостановил строительство в центре города

Расмус Ребасе Мейнхард Пулк
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Сегодня утром на улице Ахтри в центре Таллинна водитель крана наехал на новую трамвайную линию, что привело к падению контактного провода и разбитому стеклу для одного из зданий.

Специалист по коммуникациям акционерного общества Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Мерилин Рэббин подтвердила, что новый контактный провод трамвайной линии Ванасадам, установленный на перекрестке улиц Хобуяама и Ахтри, зацепился за мачтовый подъемник, в результате чего провод сорвался и упал на дорогу.

Работник Nordecon, присутствовавший на месте происшествия, описал случившееся следующим образом: «Несчастный случай. Пострадали только трамвайные линии и стекло. Но строительство продолжается по плану».

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