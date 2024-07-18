Сегодня утром на улице Ахтри в центре Таллинна водитель крана наехал на новую трамвайную линию, что привело к падению контактного провода и разбитому стеклу для одного из зданий.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Водитель крана повредил новую трамвайную линию и приостановил строительство в центре города
Специалист по коммуникациям акционерного общества Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Мерилин Рэббин подтвердила, что новый контактный провод трамвайной линии Ванасадам, установленный на перекрестке улиц Хобуяама и Ахтри, зацепился за мачтовый подъемник, в результате чего провод сорвался и упал на дорогу.