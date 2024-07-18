Урсула фон дер Ляйен переизбрана президентом Еврокомиссии

Урсуле фон дер Ляйен нужно было получить 360 голосов поддержки на пленарном заседании, чтобы продолжить работу на посту президента Комиссии. В тайном голосовании бумажными бюллетенями за нее проголосовал 401 депутат, против - 284, 22 бюллетеня были голосами воздержавшихся депутатов или недействительными. Таким образом, Урсулу фон дер Ляйен ждет второй срок на посту президента Еврокомиссии.

Перед голосованием на пленарном заседании состоялись дебаты, на которых Урсула фон дер Ляйен представила парламенту свои политические приоритеты на ближайшие пять лет.

Новоизбранный президент Европейской комиссии сейчас направляет официальные письма главам государств и правительств государств-членов с просьбой представить своих кандидатов на пост комиссаров Европейской комиссии.

Слушания кандидатов в члены комиссии в комитетах Европарламента начнутся после летних каникул. После завершения слушаний парламент должен дать окончательное одобрение всему составу комиссии.

Тот факт, что президент Европейской комиссии избирается Европейским парламентом, предусмотрен статьей 14 Договора о Европейском союзе.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 2019 года, на недавних выборах она была лидером Европейской народной партии (EPP).