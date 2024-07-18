Минувшей ночью в Цесисе на мосту через реку Гауя образовалась «метель» из насекомых толщиной в несколько сантиметров, следует из видео очевидца в социальных сетях, пишет RUS.TVNET.
Для подписчиков
Нет, не снегопад: Латвию накрыла метель из насекомых
Как пояснил агентству LETA ведущий научный сотрудник биологического факультета Латвийского университета Волдемарс Спунгис, на мосту через Гаую наблюдался свадебный или брачный ритуал водных насекомых, во время которого поденки сбрасывают свои панцири и вылетают из воды, образовывая при этом большие стаи.