Нет, не снегопад: Латвию накрыла метель из насекомых

Как пояснил агентству LETA ведущий научный сотрудник биологического факультета Латвийского университета Волдемарс Спунгис, на мосту через Гаую наблюдался свадебный или брачный ритуал водных насекомых, во время которого поденки сбрасывают свои панцири и вылетают из воды, образовывая при этом большие стаи.

Энтомолог объяснил, что, как только личинка подрастает, она выходит из воды, сбрасывает кожу и превращается в субимаго, или взрослое насекомоподобное существо. Затем субимаго снова сбрасывает панцирь и, наконец, становится взрослым насекомым - имаго. Свое название поденки получили потому, что живут всего несколько дней, в течение которых не едят, а только спариваются. Спаривание обычно происходит теплыми безветренными вечерами, а утром самки уже откладывают яйца.