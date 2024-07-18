Хамовнический суд Москвы приговорил гражданина США Майкла Трэвиса Лика к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в сбыте наркотиков в крупном размере.
Гражданина США приговорили к 13 годам в России по делу о наркотиках
Вторую обвиняемую по этому делу Веронику Грабанчук суд признал виновной и назначил восемь лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба московских судов.
Американец был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и незаконном хранении и приобретении наркотиков.
Лик был задержан в июне прошлого года. В Хамовническом суде тогда заявляли, что «экс-десантник и музыкант» обвиняется «в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей».
Мать Лика после его задержания говорила в интервью ABC News, что в молодости он служил в военно-воздушных силах США, а в Москве сотрудничал с местными рок-группами и преподавал английский язык.
В соцсетях Лика указано, что он работал с группами «Тараканы!», Louna и «Слот», а также играл в собственной группе под названием «Лови ночь», обращала внимание «Медиазона».
По утверждению телеканала НТВ, показавшего сюжет о задержании Лика, американец, который жил в России с 2010 года, якобы «подсаживал» своих молодых знакомых на наркотики, а потом якобы заставлял их делать «закладки».
В итоге одна из знакомых Лика была задержана с поличным и дала против него показания.
Признал ли Лик вину во вменяемом ему преступлении, в сообщении суда не уточняется. На видео с допроса американца, которое публиковали НТВ и «Известия», тот утверждал, что «никакой вины [на нем] нет».
Грабанчук признала вину в полном объеме, пишет ТАСС.
В начале июля Останкинский суд Москвы приговорил к 12 с половиной годам колонии строгого режима гражданина США и России Роберта Вудлэнда, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
По версии следствия, 32-летний Вудлэнд приобрел партию мефедрона (около 47 граммов), расфасовал его по 49 пакетам и был задержан при попытке сделать закладку.
О задержании Вудлэнда стало известно в январе этого года. Как писали СМИ, мужчина родился в Пермском крае и в возрасте двух лет был усыновлен парой из США, а спустя 27 лет нашел свою биологическую мать и переехал в Россию. Воссоединение Вудлэнда с матерью показывали в телепрограмме «Пусть говорят».
Как писало издание 59.ru, в письмах из СИЗО Вудлэнд уверял, что не совершал преступления, за которое его арестовали, а задержан он был «в западне, устроенной на улице».
Самым громким делом о наркотиках против гражданина США в России было дело профессиональной американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в августе 2022 года приговорили к девяти годам колонии.
Американку задержали в аэропорту «Шереметьево» и обвинили в контрабанде наркотиков. В ее сумке нашли гашишное масло для вейпа (0,702 грамма). Спортсменка объясняла, что употребляла его в медицинских целях, а картриджи случайно положила в сумку, потому что торопилась при сборах.
В декабре 2022 года Грайнер обменяли на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.