Гражданина США приговорили к 13 годам в России по делу о наркотиках

Вторую обвиняемую по этому делу Веронику Грабанчук суд признал виновной и назначил восемь лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба московских судов.

Американец был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и незаконном хранении и приобретении наркотиков.

Лик был задержан в июне прошлого года. В Хамовническом суде тогда заявляли, что «экс-десантник и музыкант» обвиняется «в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей».

Мать Лика после его задержания говорила в интервью ABC News, что в молодости он служил в военно-воздушных силах США, а в Москве сотрудничал с местными рок-группами и преподавал английский язык.

В соцсетях Лика указано, что он работал с группами «Тараканы!», Louna и «Слот», а также играл в собственной группе под названием «Лови ночь», обращала внимание «Медиазона».

По утверждению телеканала НТВ, показавшего сюжет о задержании Лика, американец, который жил в России с 2010 года, якобы «подсаживал» своих молодых знакомых на наркотики, а потом якобы заставлял их делать «закладки».

В итоге одна из знакомых Лика была задержана с поличным и дала против него показания.

Признал ли Лик вину во вменяемом ему преступлении, в сообщении суда не уточняется. На видео с допроса американца, которое публиковали НТВ и «Известия», тот утверждал, что «никакой вины [на нем] нет».