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В Ляэне-Вирумаа на дорогу была нанесена неверная разметка

rus.postimees.ee BNS
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Дорожная разметка. Фото носит иллюстративный характер.
Дорожная разметка. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Meelis Meilbaum

В Ляэне-Вирумаа на дороге, ведущей в деревню Кясму, из-за ошибки была нанесена неверная разметка, которая сделала дорогу очень узкой.

По словам начальника отдела содержания и организации движения Идаского отделения транспортного департамента Ивана Никитина, разметка на дороге Хальяла-Кясму представляет собой решение, пришедшее из Центральной Европы. «Основная цель данного решения - улучшение безопасности пешеходов и велосипедистов. Это достигается за счет увеличения пространства для пешеходов и велосипедистов и одновременного уменьшения ширины полос для транспортных средств», - пояснил Никитин.

Однако у водителей вызвало удивление то, что на дороге Кясму, где были нанесены узкие полосы, уже проходит асфальтированная пешеходная и велосипедная дорожка Вызу-Кясма, и реальной необходимости сужать автомобильную дорогу нет.

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