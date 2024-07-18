В Ляэне-Вирумаа на дорогу была нанесена неверная разметка

По словам начальника отдела содержания и организации движения Идаского отделения транспортного департамента Ивана Никитина, разметка на дороге Хальяла-Кясму представляет собой решение, пришедшее из Центральной Европы. «Основная цель данного решения - улучшение безопасности пешеходов и велосипедистов. Это достигается за счет увеличения пространства для пешеходов и велосипедистов и одновременного уменьшения ширины полос для транспортных средств», - пояснил Никитин.