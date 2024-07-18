Семь человек, в том числе трое маленьких детей и подросток, погибли в результате пожара, который вспыхнул в ночь на четверг в многоквартирном доме в Ницце.
Пожар в Ницце унес жизни семи человек, в том числе троих детей. Власти заявили о поджоге
Судя по кадрам с места событий, пожар уничтожил квартиру на последнем, седьмом этаже здания.
По данным французских СМИ, в ней проживала семья с Коморских Островов. В квартире в момент возгорания находились 10 человек.
Дом расположен в западном районе Мулен рядом с международным аэропортом Ниццы.
Среди погибших - дети в возрасте 5, 7 и 10 лет, а также 17-летний подросток, который выпрыгнул из окна, пытаясь спастись.
Все погибшие были членами одной семьи.
Власти заявляют, что начали расследование в связи с возможным поджогом.
Сообщается, что неизвестные могли разлить бензин на лестничной площадке возле сгоревшей квартиры.
Как сообщили в мэрии Ниццы, на записях камер наблюдения возле дома зафиксированы трое мужчин в балаклавах, ведется их поиск.