Пожар в Ницце унес жизни семи человек, в том числе троих детей. Власти заявили о поджоге

Судя по кадрам с места событий, пожар уничтожил квартиру на последнем, седьмом этаже здания.

По данным французских СМИ, в ней проживала семья с Коморских Островов. В квартире в момент возгорания находились 10 человек.

Дом расположен в западном районе Мулен рядом с международным аэропортом Ниццы.

Среди погибших - дети в возрасте 5, 7 и 10 лет, а также 17-летний подросток, который выпрыгнул из окна, пытаясь спастись.

Все погибшие были членами одной семьи.

Власти заявляют, что начали расследование в связи с возможным поджогом.

Сообщается, что неизвестные могли разлить бензин на лестничной площадке возле сгоревшей квартиры.

Как сообщили в мэрии Ниццы, на записях камер наблюдения возле дома зафиксированы трое мужчин в балаклавах, ведется их поиск.

Габриэль Атталь. Фото: EPA