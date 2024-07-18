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Пожар в Ницце унес жизни семи человек, в том числе троих детей. Власти заявили о поджоге

BBC News Русская служба
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BBC
Место пожара в Ницце.
Место пожара в Ницце. Фото: EPA

Семь человек, в том числе трое маленьких детей и подросток, погибли в результате пожара, который вспыхнул в ночь на четверг в многоквартирном доме в Ницце.

Судя по кадрам с места событий, пожар уничтожил квартиру на последнем, седьмом этаже здания.

По данным французских СМИ, в ней проживала семья с Коморских Островов. В квартире в момент возгорания находились 10 человек.

Дом расположен в западном районе Мулен рядом с международным аэропортом Ниццы.

Среди погибших - дети в возрасте 5, 7 и 10 лет, а также 17-летний подросток, который выпрыгнул из окна, пытаясь спастись.

Все погибшие были членами одной семьи.

Власти заявляют, что начали расследование в связи с возможным поджогом.

Сообщается, что неизвестные могли разлить бензин на лестничной площадке возле сгоревшей квартиры.

Как сообщили в мэрии Ниццы, на записях камер наблюдения возле дома зафиксированы трое мужчин в балаклавах, ведется их поиск.

    Габриэль Атталь.
    Габриэль Атталь. Фото: EPA
    BBC
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