КАЛЕВ СТОЙЧЕСКУ Фон дер Ляйен заслужила переизбрания, но у нее сейчас словно проблемный ребенок на шее в лице Орбана

Перевод: Павел Соболев

Европейский парламент, состав которого существенно изменился, сегодня утвердил второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии. Проголосовавшее за нее большинство было солидным, что свидетельствует скорее о положительной оценке работы, проделанной фон дер Ляйен в течение ее первого срока.

Трудный старт и новое бельмо в глазу

Не следует забывать, что она приступила к работе в качестве президента Еврокомиссии 1 декабря 2019 года, когда, судя по всему, на животном рынке в китайской провинции Ухань уже свирепствовал коронавирус. Вскоре весь мир, включая Европу, оказался во власти пандемии. Не прошло и двух лет, как европейцев постигло еще большее бедствие - агрессия России против Украины, грозившая перерасти в крупный международный конфликт. Конечно, пришли и энергетический и экономический кризис, и стремительная инфляция.

На этом мрачном фоне и надо оценивать эффективность Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, а также всей возглавляемой ею Еврокомиссии. С одной стороны, возникли огромные вызовы и проблемы, а с другой - необходимость реагировать на них, защищая здоровье, кошельки, средства к существованию и безопасность европейцев.

Определенно были промедления и некоторые недостаточные решения, но ответственность тут все-таки коллективная: Европейский союз является объединением стран, и члены Европейской Комиссии назначаются всеми государствами-членами. Европейский союз до сих пор успешно справлялся со всеми перечисленными испытаниями.

Мы больше почти не говорим о коронавирусе. Европейский союз предоставил Украине очень большую помощь и будет продолжать это делать. Переход от российских энергоносителей к альтернативной и зеленой энергетике продолжается.

Бельмом в глазу сейчас и в будущем становится Венгрия, которая в настоящее время также председательствует в Европейском союзе. Конечно, это решать государствам-членам, отстранять ли правительство Орбана от председательства в ЕС и оставлять ли ему права голоса в связи с выходом за все возможные рамки, как в смысле самодеятельности, так и в смысле дружественного отношении к России и Китаю, но и фон дер Ляйен тут тоже имеет свое слово. Сил ей и ее команде!