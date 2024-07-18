«Тесное сотрудничество союзников и партнеров особенно важно в то время, когда Россия и ряд других враждебных стран пытаются повлиять на наши общества гибридной деятельностью, - заявила премьер-министр. - Сея страх в людях, они хотят искусственно разжечь напряженность внутри государств. Свободный мир должен реагировать сообща, чтобы преступная деятельность по влиянию имела последствия для противника».

«Сегодняшняя встреча еще раз показала, что, несмотря на усилия Кремля, наше сотрудничество крепнет, и мы будем привлекать к ответственности тех, кто реализует кампании влияния. Путь Эстонии против влияния России - это прежде всего открытость: чем больше людей будут знать, как они пытаются напасть на нас и какова цель, тем больше будет расти осведомленность людей и общественное сопротивление», - сказал премьер-министр.

Каллас добавила, что деятельность внешнего влияния против демократических европейских стран становится все активнее, и помимо кампаний ложной информации мы уже наблюдаем гибридные действия, происходящие в физическом и киберпространстве. «Все это - сознательная и целенаправленная деятельность, направленная на дестабилизацию обществ европейских стран», - сказала она.

По завершении встречи Каллас встретилась с новым министром иностранных дел принимающей страны Дэвидом Лэмми, с которым обсудила, помимо крепких двусторонних отношений между Эстонией и Великобританией, текущую ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

Эта встреча европейского политического сообщества стала четвертой по счету. Ранее лидеры встречались в таком же формате впервые осенью 2022 года в Чехии, а затем в Испании и в Молдове. На встречу были приглашены представители 47 европейских стран, но не России и Беларуси. В мероприятии также приняли участие руководители институтов ЕС и лидеры НАТО, ОБСЕ и Совета Европы.