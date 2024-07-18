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Таллинн получит более 15 млн евро из средств ЕС на строительство трамвайных путей на улице Лийвалайа

BNS
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Улица Лийвалайа в центре Таллинна.
Улица Лийвалайа в центре Таллинна. Фото: Rasmus Rebase/Postimees/Scanpix Baltics

Министерство климата выделит 35 млн евро из средств ЕС, чтобы помочь Таллинну расширить сеть велосипедных дорожек и разнообразить возможности общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что вместе с собственным вкладом города в повышение устойчивости мобильности в Таллинне будет инвестировано в общей сложности более 50 млн евро.

Почти 10,1 млн евро из средств ЕС будет направлено на строительство в Таллинне велосипедных дорожек на Пярнуском шоссе, улице Техника, улицах Лийвалайа и Суур-Амеэрика.

В мультимодальный транспортный узел Лиллекюла будет инвестировано 9,6 миллиона евро, что улучшит возможности интермодальных пересадок между различными видами общественного транспорта.

На строительство трамвайной линии на улице Лийвалайа будет выделено около 15,5 млн евро. Вопрос о строительстве трамвайной линии до района Пельгуранд все еще находится на стадии рассмотрения. Решение по этому проекту ожидается в августе этого года.

В мае этого года министерство выделило почти 26 млн евро на строительство велосипедных дорожек в Тарту и Пярну. Все соответствующие проекты будут реализованы в период с 2024 по 2029 год.

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