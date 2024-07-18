РИХО ТЕРРАС Урсула фон дер Ляйен понимает, что безопасность Европы защищается на фронтах в Украине

Перевод: Павел Соболев

Урсула фон дер Ляйен, получившая твердую поддержку своего нового срока на посту главы Еврокомиссии со стороны Европейского парламента, в своей речи перед голосованием указала на два приоритета: экономическая конкурентоспособность и вопросы безопасности и обороны.

Ее послание было очень ясным - Европейский Союз должен предоставить Украине как оружие, так и другую помощь. Потому что безопасность Европы защищаетcя на фронтах в Украине. Европа сама должна реорганизовать свой оборонный сектор, чтобы обеспечить более эффективное и быстрое производство необходимых систем вооружения и боеприпасов. При всем этом государства-члены должны внести значительно больший вклад в оборону.

Для этой цели уже внесены важные изменения. Когда к власти пришла предыдущая комиссия фон дер Ляйен и начались переговоры по нюансам бюджета на 2021-2027 годы, оборонный сектор был немалым образом сокращен. Финансирование как Европейского оборонного фонда, так и проекта военной мобильности было значительно урезано - в основном по инициативе самих государств-членов.

После начала полномасштабной агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года в коридорах Брюсселя и Страсбурга достаточно четко поняли, что вопросы обороны необходимо обсуждать и на уровне ЕС. Понятно, что военные вопросы находятся в первую очередь в компетенции государств-членов, но ЕС может утвердиться в качестве катализатора посредством сотрудничества и координации оборонной промышленности.

По моему мнению, уходящая Европейская комиссия предприняла несколько шагов в правильном направлении. Например, поставила цель увеличить фонд обороны до 100 миллиардов. Очевидно, что безопасность и оборона являются одними из так называемых определяющих направлений деятельности новой Еврокомиссии; удастся ли дать импульс оборонной промышленности? Удастся ли убедить государства-члены Евросоюза поднять расходы на оборону до соответствующего и современного уровня?

Это станет основным направлением работы новой комиссии, которая начнет работу осенью, а также комиссара по обороне, который будет работать в ее составе. Будем надеяться, что Европейский парламент также вскоре заменит нынешнюю подкомиссию постоянной комиссией по безопасности и обороне - этого требует важность этой сферы.