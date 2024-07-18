Мошенники пытаются выманить у тартусцев деньги, соблазняя их бесплатным проездом в городских автобусах

Перевод: Павел Соболев

Страница с таким названием была создана в Facebook в воскресенье. «Получите Тартускую транспортную карту и целый год пользуйтесь бесплатными поездками!», - пишется в постах. В свою очередь фейковые аккаунты со странными именами комментируют под постами, что кампания честная и что они уже получили проездной билет.

Однако город Тарту не организовывал такую ​​акцию; это мошенничество. Координатор информационного центра Ангелика Ряхн сказала, что, к счастью, очень многие люди были осторожны. Только в понедельник в информационный центр позвонили около 30 человек, чтобы проверить информацию.

В последующие дни звонков было уже меньше. Но сегодня звонивший сообщил Ряхн, что его обманули и что он потерял 53 евро. С помощью банка он узнал, что его деньги были переведены в Грецию.

Ангелика Ряхн подчеркнула, что если город Тарту организует какую-то кампанию, информация о ней будет распространяться только по официальным каналам. Информацию из групп и со страниц с подозрительными названиями следует рассматривать как мошенничество.

Похожую схему мошенники пробовали использовать и в апреле. Фото: Kuvatõmmis / Tartu linn