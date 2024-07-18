Несколько десятков человек позвонили в понедельник в Тартуский информационный центр и спросили, действительно ли можно в течение года бесплатно ездить на всех городских автобусах, приобретя специальную автобусную карту, о чем сообщалось в публикации на странице Ühistransport Tartus в соцсети. «Нельзя», - отвечает Ангелика Ряхн, координатор информационного центра, и поясняет, что речь идет о мошенничестве.
Мошенники пытаются выманить у тартусцев деньги, соблазняя их бесплатным проездом в городских автобусах
Перевод: Павел Соболев
Страница с таким названием была создана в Facebook в воскресенье. «Получите Тартускую транспортную карту и целый год пользуйтесь бесплатными поездками!», - пишется в постах. В свою очередь фейковые аккаунты со странными именами комментируют под постами, что кампания честная и что они уже получили проездной билет.
Однако город Тарту не организовывал такую акцию; это мошенничество. Координатор информационного центра Ангелика Ряхн сказала, что, к счастью, очень многие люди были осторожны. Только в понедельник в информационный центр позвонили около 30 человек, чтобы проверить информацию.
В последующие дни звонков было уже меньше. Но сегодня звонивший сообщил Ряхн, что его обманули и что он потерял 53 евро. С помощью банка он узнал, что его деньги были переведены в Грецию.
Ангелика Ряхн подчеркнула, что если город Тарту организует какую-то кампанию, информация о ней будет распространяться только по официальным каналам. Информацию из групп и со страниц с подозрительными названиями следует рассматривать как мошенничество.