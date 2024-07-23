Вт, 23.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: можно ли не пустить или выгнать сотрудника в отпуск?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

В Трудовую инспекцию поступает много вопросов об отпусках: одних не пускают, а других принуждают взять отпуск. Оставшихся перегружают работой под угрозой увольнения. Законно ли это?

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за эфиром во вторник, в 9:00!

  • Как часто этим летом возникают проблемы с отпусками?
  • Может ли работодатель не пустить сотрудника в отпуск?
  • Законно ли отправлять людей принудительно в отпуск?
  • Может ли сотрудник не согласиться?
  • Считается ли нормой двойная работа вместо отпускников?
  • Может ли работник отказаться от повышенной нагрузки?
  • Если работодатель грозит увольнением, как действовать?
  • Что предпринять, чтобы не возникло проблем?
  • Когда уходить в отпуск выгоднее всего?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх