В Трудовую инспекцию поступает много вопросов об отпусках: одних не пускают, а других принуждают взять отпуск. Оставшихся перегружают работой под угрозой увольнения. Законно ли это?
Студия Postimees: можно ли не пустить или выгнать сотрудника в отпуск?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за эфиром во вторник, в 9:00!
- Как часто этим летом возникают проблемы с отпусками?
- Может ли работодатель не пустить сотрудника в отпуск?
- Законно ли отправлять людей принудительно в отпуск?
- Может ли сотрудник не согласиться?
- Считается ли нормой двойная работа вместо отпускников?
- Может ли работник отказаться от повышенной нагрузки?
- Если работодатель грозит увольнением, как действовать?
- Что предпринять, чтобы не возникло проблем?
- Когда уходить в отпуск выгоднее всего?