Победа Аргентины в Кубке Америки по футболу была омрачена все шире распространяющимся скандалом: игроки сборной исполнили попавшую в соцсети расистскую кричалку про французских футболистов.
Запятнанная победа: Франция обвинила футболистов Аргентины в расизме, правительство Миллея призвало Париж не лезть не в свое дело
Теперь полузащитнику английского клуба «Челси» Энцо Фернандесу грозит дисциплинарное разбирательство, поскольку именно он опубликовал в инстаграме скандальное видео.
В ролике несколько членов сборной Аргентины, празднующие победу в финале над сборной Колумбии, скандируют расистскую кричалку, ранее исполненную болельщиками на ЧМ по футболу в Катаре во время финальной игры их сборной со сборной Франции.
«Скажите всем и каждому, - говорится в кричалке, - Они играют за Францию, но все они из Анголы, они быстро бегают, они спят с трансгендерами. Их мама - из Нигерии, а папа – из Камеруна, но в их паспорте написано: француз!».
Товарищ Фернандеса по команде «Челси» Уэсли Фофана назвал это видео «необузданным расизмом».
Считается, что трансгендеры упоминаются в кричалке потому, что капитан сборной Франции Килиан Мбаппе ранее состоял в отношениях с моделью-трансгендером Инес Рау.
После того, как видео вихрем распространилось по соцсетям, Фернандес выступил с извинениями.
Свое участие в оскорбительном скандировании он объяснил тем, что находился в состоянии эйфории после победы, признав, что текст содержал крайне оскорбительные выражения, которым нет никакого оправдания.
Федерация футбола Франции заявила, что видео содержало расистские и дискриминационные выражения, и направила жалобу в ФИФА.
После этого официальный представитель управляющего органа мирового футбола ответил, что ассоциация осведомлена о видео, циркулирующем в социальных сетях, и начала расследование этого инцидента.
«ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, будь то игроки, болельщики, или официальные лица», - говорилось в заявлении Федерации.
Бывший капитан сборной Франции Уго Льорис назвал скандальную кричалку выпадом против французов африканского происхождение и их семей.
«Неважно, что вы испытываете эйфорию после победы в важном чемпионате. Победители должны подходить к своим действиям более ответственно. Я искренне надеюсь, что это было ошибкой. Мы все их совершаем, и я надеюсь, что они извлекут из этого должный урок», - сказал он.
Реакция в Аргентине
Заместитель министра по делам спорта Аргентины Хулио Гарро заявил, что капитан команды Лионель Месси, хотя его и нет на видео, должен извиниться, потому что подобные инциденты «выставляют страну в дурном свете».
«Капитан сборной должен извиниться за этот случай. То же самое касается и президента Аргентинской футбольной ассоциации», - сказал Гарро.
Это заявление стало его последним высказыванием на посту замминистра: практически сразу после того, как слова Гарро были обнародованы, офис президента Хавьера Миллея уволил Гарро.
Судя по тексту, сопровождавшему увольнение, его причиной стал не столько призыв чиновника к Месси извиниться, сколько тот факт, что он прозвучал в ответ на возмущение французских властей.
«Ни одно правительство не может указывать что может комментировать, о чем должна думать и как должна поступать сборная Аргентины, чемпион мира и двукратный победитель Кубка Америки, так же как не вправе требовать этого от любого гражданина. По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта страны», - говорится в заявлении правительства.
Президент Миллей, как и его команда, называют себя либертарианцами, ратующими среди прочего за минимальное участие государственных органов и институтов в регулировании межличностных и общественных отношений.
Гарро быстро сдал назад, однако, не настолько быстро, чтобы сохранить свой пост или на него вернуться. Он тут же отметил, что не хотел никого оскорбить и поэтому уходит в отставку, добавив, правда, что всегда будет выступать против дискриминации в любой ее форме.
Другой высокопоставленный представитель аргентинских властей, вице-президент Виктория Вильярруэль, встала на защиту Фернандеса и других предполагаемых исполнителей оскорбительных куплетов, посчитав, что Франция отреагировала на появившееся в соцсетях видео слишком остро.
«Ни одна колониальная страна не сможет запугать нас за песню, или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Лицемеры, довольно демонстрировать притворное негодование! Энци, я с тобой! Месси, спасибо за все! Аргентинцы всегда высоко держат голову! Да здравствует Аргентина!», - высказалась она на своей странице в соцсети Х.
Аргентина - суверенная и свободная страна, у которой, в отличие от Франции, никогда не было колоний, равно как и граждан второго сорта, и она никому и никогда не навязывала свой образ жизни, добавила Вильярруэль, состоящая в правящей праволибертарианской и консервативной коалиции Миллея La Libertad Avanza.
Давняя проблема
По словам обозревателя Би-би-си по футболу в Южной Америке Тима Викери, аргентинские болельщики показывают на трибунах обезьяньи жесты с удручающей регулярностью.
Все уличенные в скандировании скандальной кричалки футболисты категорически отвергают обвинения в расизме. С их точки зрения, это не более, чем шутка, ибо все, что раздражает команду и болельщиков противника - оправданно.
Если аргентинские клубы и пытались пресечь подобное поведение, то делали это спустя рукава, предпочитая называть это ксенофобией, а не расизмом.
Однако на сей раз в недостойном поведении были уличены не болельщики, а сами игроки. Более того, за исключением лишь запасного вратаря, все члены аргентинской сборной играют за европейские клубы.
Все они являются частью смешанных мультикультурных команд с разнообразным расовым составом, и им следовало бы быть более осторожными, полагает наш обозреватель.
Почему Аргентина не может, или не хочет справиться с этой проблемой?
Один из самых привлекательных моментов игры в сборной своей страны - это возможность быть рядом с людьми своей культуры. Игра в сборной - это прекрасная возможность вновь ощутить себя агрессивным и напористым аргентинцем.
Многие аспекты местной фан-культуры просто замечательны, включая и завораживающие кричалки.
Но этот конкретный текст, возникший на финале ЧМ по футболу в Катаре, который Аргентина выиграла у Франции по пенальти, вызывает тревогу.
Аргентинские игроки рискуют оскорбить не только своих чернокожих товарищей в клубных командах, но и бросить тень на свое собственное культурное наследие.
В наши дни встретить чернокожего аргентинца практически невозможно, но так было далеко не всегда.
Правда, в те времена, когда Аргентина еще была испанской колонией, она ввозила гораздо меньше порабощенных африканцев, нежели соседняя Бразилия, и положила конец рабству десятилетиями раньше нее.
Тем не менее, около 200 лет назад треть населения Буэнос-Айреса была чернокожей.
Что с ними произошло?
,По этому поводу есть немало версий: кто-то считает, что чернокожее население страны умерло от эпидемий желтой лихорадки, кто-то верит, что оно погибло в ходе войны за независимость.
Однако наиболее логичное объяснение заключается в том, что в конце XIX - начале XX вв. в страну хлынули миллионы иммигрантов из Европы (особенно, из Италии, аргентинцы даже говорят по-испански с итальянскими интонациями) и с Ближнего Востока.
Само присутствие такого количества европейских иммигрантов на нижней оконечности Южной Америки явно было расистским проектом.
В ту пору в моде были идеи евгеники, то есть веры в превосходство одних рас над другими.
Южноамериканские лидеры стремились «улучшить» и «цивилизовать» свои страны посредством импорта белой рабочей силы.
Таким образом, само присутствие в Аргентине такого большого числа выходцев из Европы стало следствием расистского мышления.
Идея о том, что между различными расами существует некая иерархия, так до конца и не исчезла и в полной мере проявила свою уродливую сущность в словах кричалки, скандированием которой некоторые аргентинские игроки запятнали свою славу в минувшее воскресенье.