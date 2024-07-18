Запятнанная победа: Франция обвинила футболистов Аргентины в расизме, правительство Миллея призвало Париж не лезть не в свое дело

Все уличенные в скандировании скандальной кричалки футболисты категорически отвергают обвинения в расизме. С их точки зрения, это не более, чем шутка, ибо все, что раздражает команду и болельщиков противника - оправданно.

Если аргентинские клубы и пытались пресечь подобное поведение, то делали это спустя рукава, предпочитая называть это ксенофобией, а не расизмом.

Однако на сей раз в недостойном поведении были уличены не болельщики, а сами игроки. Более того, за исключением лишь запасного вратаря, все члены аргентинской сборной играют за европейские клубы.

Все они являются частью смешанных мультикультурных команд с разнообразным расовым составом, и им следовало бы быть более осторожными, полагает наш обозреватель.

Почему Аргентина не может, или не хочет справиться с этой проблемой?

Один из самых привлекательных моментов игры в сборной своей страны - это возможность быть рядом с людьми своей культуры. Игра в сборной - это прекрасная возможность вновь ощутить себя агрессивным и напористым аргентинцем.

Многие аспекты местной фан-культуры просто замечательны, включая и завораживающие кричалки.

Но этот конкретный текст, возникший на финале ЧМ по футболу в Катаре, который Аргентина выиграла у Франции по пенальти, вызывает тревогу.

Аргентинские игроки рискуют оскорбить не только своих чернокожих товарищей в клубных командах, но и бросить тень на свое собственное культурное наследие.