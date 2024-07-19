Шестимесячный Euribor в среду по сравнению со вторником снизился на 0,014 процентных пункта до отметки 3,620 процента.
Шестимесячный Euribor продолжает радовать обладателей кредитов
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Совет Европейского центрального банка на своем заседании 6 июня решил понизить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Таким образом, с 12 июня процентная ставка по основным операциям рефинансирования составляет 4,25%, базовая процентная ставка по кредитам — 4,50%, а ставка по депозитам — 3,75%.
До недавнего понижения процентные ставки не менялись с сентября прошлого года. Ранее ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки с июля 2022 года. Это было самым решительным в истории еврозоны ужесточением денежной политики.
Рекордно высокий шестимесячный Euribor зафиксировали осенью 2008 года, когда он составил 5,431 процента.