Опрос социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенный с 11 по 17 июля, не выявил существенных изменений в рейтингах партий по сравнению с предшествовавшим месяцем, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: Центристская партия наступает на пятки Партии реформ
Из парламентских партий рейтинг изменился только у лидера политических предпочтений избирателей - партии «Отечество», у которой он вырос на один процентный пункт до 28%, а также у социал-демократов, у которых он сократился на один процентный пункт до 17%.
Поддержка возглавляющей правительство Партии реформ осталась на уровне 16%, Центристской партии - на уровне 14%, Консервативной народной партии (EKRE) - на уровне 13% и «Ээсти 200» - 3%.
Рейтинг не представленной в Рийгикогу Партии правых опустился с 8% до 5%, у зеленых остался на уровне 1%, а у ОЛПЭ достиг 1%.
У впервые включенной в опрос партии KOOS рейтинг составил 3%.