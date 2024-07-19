Проводящие переговоры о правящей коалиции Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия обещают опубликовать текст нового коалиционного соглашения в пятницу.
Момент истины: партии обещают огласить текст коалиционнного договора в пятницу
Руководящие органы Партии реформ и социал-демократов соберутся в пятницу, чтобы одобрить коалиционное соглашение, «Ээсти 200» сделает это в воскресенье. Представители политических партий обещали поделиться своими комментариями по поводу коалиционного соглашения о второй половине дня в пятницу.
Стороны переговоров уже подтвердили в среду, что есть принципиальные договоренности по важным темам, распределение министерских должностей также должно быть завершено к пятнице.
«У нас есть более широкое представление о том, как повысить конкурентоспособность экономики, как привести в порядок бюджет, как действовать в сфере национальной обороны и что произойдет в жилищном секторе», - заявил Михал в среду.
По его словам, в понедельник планируется внеочередное заседание Рийгикогу для утверждения правительства.