Эстонские бегуны-юниоры удивляют результатами на чемпионате Европы

В беге на 110 метров с барьерами Тристан Консо улучшил свой национальный рекорд среди юношей U18 на 25 сотых. Время 13.24 также на какой-то момент стало лучшим временем европейского сезона для этой возрастной группы, но чуть позже этот результат на две сотые секунды улучшил француз Люка Домерг.

16-летний Консо вышел в сегодняшний полуфинал, заняв третье место. Такой же, как у Консо, результат показал и итальянец Кьян Дэниел Даффи Эскалона. На чемпионате Европы U18 высота барьеров составляет 91,4 см, высота взрослых барьеров – 106,7 см.

Not one but three European U18 leads in the 110m hurdles heats! 🔥



And the fastest of the day was Lucas Domergue 🇫🇷 who improves to 1️⃣3️⃣.3️⃣2️⃣!



He’s only 15! 🤯#BanskaBystrica2024 pic.twitter.com/jEBeItuPHs — European Athletics (@EuroAthletics) July 18, 2024

Мия Отть, зафиксировавшая в предварительных забегах на 100 м третий результат за всю историю Эстонии (11,44), уже через четыре часа вышла в полуфинал. Там ее результат был чуть хуже, но время 11.54 вывело ее в финал, стартующий сегодня в 21:40.

Быстрее 17-летней эстонки в полуфинале оказалась лишь болгарская бегунья Радина Величкова (11,47).