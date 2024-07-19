Новый план властей: по ночам будут закрыты КПП и в Койдула, и в Лухамаа

Дорожный пункт пропуска в Лухамаа будет открыт с 7 до 19. Главным изменением станет полное закрытие пункта пропуска для пешеходов, но границу по-прежнему можно будет пересекать на транспорте. Закрытие пункта необходимо для улучшения контроля за санкционными товарами, а также для обеспечения безопасности и дорожного движения, поскольку пересекающие границу пешком и автомобили людей, которые их подвозят, блокируют проезжую часть на границе, а движение пешеходов создает опасные ситуации на дороге.

Пограничная статистика показывает, что в июле в среднем 1050 человек в день пересекали пограничный пункт в Лухамаа, из них 290 - пешком. 25% пересекающих границу - граждане России. Доля граждан Эстонии, пересекающих границу, составляет 12%. По сравнению с «Койдула», у местных жителей нет веских причин пересекать границу в Лухамаа, таких как семейные и культурные контакты или поездки на работу.

Пересечение границы пешком по-прежнему будет возможно через пограничный пункт «Койдула», расположенный в 37 км от Лухамаа.

По словам министра финансов, этот вопрос также обсуждался с местными властями. «На местном уровне есть разные мнения. К сожалению, сложившаяся ситуация не оставляет нам другого выбора, кроме как ограничить движение на границе - мы не можем облегчить торговлю с Россией и должны думать о безопасности наших людей и нашей страны», - заявил он.

В Эстонии существует три автомобильных пункта пропуска. Это пограничный пункт в Нарве и два пограничных пункта на юго-востоке Эстонии - «Койдула» и «Лухамаа». В начале года Нарвский погранпункт, полностью закрытый для движения транспорта, был закрыт для пешеходов, а с мая он закрыт и в ночное время.

Согласно Закону о государственных границах, правительство имеет право назначать пункты пересечения границы для международного перемещения людей, транспортных средств и товаров. Правительство также может определять время работы пунктов пересечения границы, исходя из интересов Эстонии и потребностей торговли и трансграничного перемещения людей.