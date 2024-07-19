В Министерстве финансов разработали очередной план ужесточения правил пересечения эстонско-российской границы.
Новый план властей: по ночам будут закрыты КПП и в Койдула, и в Лухамаа
Министр финансов Март Вырклаэв пояснил, что в Финляндии, Латвии и Литве уже закрыты сухопутные пограничные переходы с Россией и Белоруссией. Это означает, что наши КПП в Койдула и Лухамаа - как «окно в Европу», через которое продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии способствовать торговле в восточном направлении», - сказал министр.
По его словам, необходимость изменений обусловлена ситуацией с безопасностью в Европе и российской военной агрессией, происходящей в Украине. «Пересмотр работы пограничных пунктов вытекает из подтвержденного Эстонским государством в апреле 2022 года принципа о том, что экономические отношения с Россией должны быть сведены к минимуму, а также из санкционной политики, принятой в прошлом году», - сказал Вырклаэв.
Хотя после начала полномасштабной войны санкции сократили объем товаров, импортируемых с восточного направления, экспорт в Россию и другие третьи страны, такие как Казахстан, Кыргызстан и Беларусь, вырос на 7% по сравнению с довоенным уровнем. Также на 11% увеличилось число российских граждан, пересекающих сухопутные пограничные переходы.
Согласно законопроекту, пункт пропуска «Койдула» будет работать с 5 утра до 10 вечера в течение дня, а таможенное оформление товаров будет возможно с 7 утра до 7 вечера. Предлагаемое изменение не затрагивает железнодорожный КПП в Койдула.
Поскольку значительная часть населения приграничья работает по другую сторону границы, время было выбрано таким образом, чтобы максимально учесть их потребности в передвижении. Цифры показывают, что 80% пересечений границы в Койдула происходит днем, и только пятая часть пересечений ночью приходится на граждан Эстонии.
Дорожный пункт пропуска в Лухамаа будет открыт с 7 до 19. Главным изменением станет полное закрытие пункта пропуска для пешеходов, но границу по-прежнему можно будет пересекать на транспорте. Закрытие пункта необходимо для улучшения контроля за санкционными товарами, а также для обеспечения безопасности и дорожного движения, поскольку пересекающие границу пешком и автомобили людей, которые их подвозят, блокируют проезжую часть на границе, а движение пешеходов создает опасные ситуации на дороге.
Пограничная статистика показывает, что в июле в среднем 1050 человек в день пересекали пограничный пункт в Лухамаа, из них 290 - пешком. 25% пересекающих границу - граждане России. Доля граждан Эстонии, пересекающих границу, составляет 12%. По сравнению с «Койдула», у местных жителей нет веских причин пересекать границу в Лухамаа, таких как семейные и культурные контакты или поездки на работу.
Пересечение границы пешком по-прежнему будет возможно через пограничный пункт «Койдула», расположенный в 37 км от Лухамаа.
По словам министра финансов, этот вопрос также обсуждался с местными властями. «На местном уровне есть разные мнения. К сожалению, сложившаяся ситуация не оставляет нам другого выбора, кроме как ограничить движение на границе - мы не можем облегчить торговлю с Россией и должны думать о безопасности наших людей и нашей страны», - заявил он.
В Эстонии существует три автомобильных пункта пропуска. Это пограничный пункт в Нарве и два пограничных пункта на юго-востоке Эстонии - «Койдула» и «Лухамаа». В начале года Нарвский погранпункт, полностью закрытый для движения транспорта, был закрыт для пешеходов, а с мая он закрыт и в ночное время.
Согласно Закону о государственных границах, правительство имеет право назначать пункты пересечения границы для международного перемещения людей, транспортных средств и товаров. Правительство также может определять время работы пунктов пересечения границы, исходя из интересов Эстонии и потребностей торговли и трансграничного перемещения людей.