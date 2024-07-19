Таким растерянным Лукашенко не был никогда за все годы у власти. То летал в вертолете с автоматом в руках над Минском, то называл демонстрантов «овцами».

«В понимании Лукашенко восставать могут только нищие пролетарии, - говорит Класковский. - А Беларусь, белорусское общество в массе своей к 20-му году уже переросло своего правителя с его анахроничными подходами к экономике и к политике. Люди именно после сытости захотели свободы. Он этого не мог понять и не может понять, потому что у него другая система координат».

«Колесо крутится - куда деваться»

Белорусские власти жестоко подавили протесты - тысячи людей были избиты и прошли через тюрьмы, а лидеры оппозиции очно и заочно получили многолетние сроки.

Из страны с девятимиллионным населением по политическим мотивам эмигрировали сотни тысяч человек (более точной оценки нет, она в разных источниках варьируется от 200 тысяч человек до 0,5 миллиона).

В сегодняшней Беларуси даже за репост неугодного властям сообщения в соцсетях можно получить семь лет колонии, а обсуждение политики вернулось на кухни.

Разгромив оппозицию, Лукашенко, вернулся к привычным делам: в октябре 2022 года издал указ, запрещающий повышать цены. Де-факто его перестали выполнять уже через несколько дней.