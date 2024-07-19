Лучшие эстонские теннисисты не прошли в полуфинал турнира в Канаде в парном разряде

Глинка и Лаял два раза сумели подать навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из одного. Их соперники сделали один эйс, допустили пять двойных ошибок и использовали 2 из 6 брейк-пойнтов.