Эстонские теннисиcты Даниил Глинка и Марк Лаял не смогли выйти в полуфинал турнира категории ATP Challenger 75 в канадском Гранби в парном разряде, передает RusERR.
Лучшие эстонские теннисисты не прошли в полуфинал турнира в Канаде в парном разряде
В поединке 1/4 финала они накануне вечером уступили канадскому тандему Джошуа Лападат/Джастин Буле - 6:7 (6:8), 4:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Глинка и Лаял два раза сумели подать навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из одного. Их соперники сделали один эйс, допустили пять двойных ошибок и использовали 2 из 6 брейк-пойнтов.