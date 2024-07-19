В соцсетях несколько дней назад стало распространяться видео, на котором мужчина в спущенных брюках стоит за забором жилого дома, а к нему приближаются вооруженные полицейские. Человек, выложивший этот пост, никак не прокомментировал эту ситуацию, он лишь сообщил, что ищет адвоката и «никакой предыстории нет».