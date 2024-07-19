Это произошло внезапно и совершенно неожиданно. Недавно при входе в мебельный магазин в большом торговом центре антикражные ворота запищали. Я не обратил на это внимания, потому что у меня не было причин для беспокойства. При выходе из магазина сделать вид, что ничего не происходит, было уже невозможно. Охранник подбежал ко мне, и мы стали решать мою проблему: он - разоблачать воровство, я - доказывать свою невиновность, пишет журналист Айвар Рейнап.
Мнение ⟩ Как в магазинах меня заставляют испытывать стыд и страх
Перевод: Ольга Лебедева
Поскольку с собой у меня были только кошелек и мобильный телефон, мы с охранником смогли относительно быстро определить, что именно мой кошелек стал причиной сигнала тревоги. Испытав некоторое смущение, я все-таки ушел из магазина честным человеком. Но в глазах случайных прохожих я был жуликом, с которым разбирается охранник. Никто не извинился.
Через некоторое время то же самое произошло в Selver, а затем в домашнем Maxima, а после и в Rimi, то есть, по сути, почти каждый раз при посещении магазинов. Если в некоторых магазинах на это реагировали и я, как будто в чем-то провинившийся, должен был показывать свой кошелек, то в большинстве магазинов на это просто махали рукой, так как в последнее время эта ерунда происходит со многими клиентами и этому не придается большого значения. При этом большинство посетителей магазина все-таки смотрели на меня с подозрением.
Я пытался определить источник сигнала, вынимая из кошелька одну за другой клиентские или банковские карты, но пока безуспешно. Я также не получал новых карт, которые могли стать причиной моей беды. Собираясь в магазин, я стал оставлять карты дома, чтобы не чувствовать себя постоянно в чем-то виноватым, в то же время клиентские карты в большинстве магазинов все-таки нужны.
Один продавец в утешение сказал, что определенные карты вместе могут провоцировать сигнал тревоги и эта проблема известна уже некоторое время, поэтому от антикражных ворот сейчас особого толка нет. Интересно, что одни и те же ворота не всегда подают сигнал тревоги, возможно, это действительно зависит от положения карт в кошельке.
На вопрос, почему вы не думаете о чести и достоинстве своих клиентов и не ремонтируете свои антикражные ворота, сотрудники магазинов просто разводят руками. Поскольку мое достоинство уже много раз падало относительно низко, я тоже забил на ситуацию.
При походе в магазин я игнорирую сигналы безопасности и делаю то же самое, покидая их, так как я не вор и хочу нормально совершать покупки с кошельком и картами клиента. Стоит только помахать кошельком, и сотрудники магазина понимающе мне кивнут. Как ни странно, охранники больше не бегают за мной, как будто это обычное дело.
А я все равно хожу в магазины, подавляя чувство стыда, с небольшим страхом, сработает сигнал или нет, потому что мне нужно купить продукты, а карта клиента ценна благодаря скидкам.