Мнение Как в магазинах меня заставляют испытывать стыд и страх

Перевод: Ольга Лебедева

Поскольку с собой у меня были только кошелек и мобильный телефон, мы с охранником смогли относительно быстро определить, что именно мой кошелек стал причиной сигнала тревоги. Испытав некоторое смущение, я все-таки ушел из магазина честным человеком. Но в глазах случайных прохожих я был жуликом, с которым разбирается охранник. Никто не извинился.

Через некоторое время то же самое произошло в Selver, а затем в домашнем Maxima, а после и в Rimi, то есть, по сути, почти каждый раз при посещении магазинов. Если в некоторых магазинах на это реагировали и я, как будто в чем-то провинившийся, должен был показывать свой кошелек, то в большинстве магазинов на это просто махали рукой, так как в последнее время эта ерунда происходит со многими клиентами и этому не придается большого значения. При этом большинство посетителей магазина все-таки смотрели на меня с подозрением.

Я пытался определить источник сигнала, вынимая из кошелька одну за другой клиентские или банковские карты, но пока безуспешно. Я также не получал новых карт, которые могли стать причиной моей беды. Собираясь в магазин, я стал оставлять карты дома, чтобы не чувствовать себя постоянно в чем-то виноватым, в то же время клиентские карты в большинстве магазинов все-таки нужны.