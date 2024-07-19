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«Тлетворное влияние Запада»? Рынок съемного жилья в Эстонии становится все более европейским

Вера Копти
, журналист
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Полностью меблированная квартира в доходном доме в Мустамяэ.
Полностью меблированная квартира в доходном доме в Мустамяэ. Фото: Bonava Eesti

Рынок аренды квартир в Эстонии значительно отличается от рынка съемного жилья в Западной Европе. У нас квартиру может с легкостью сдать внаем обычное частное лицо, если у него, конечно, есть что сдавать. В других странах это подчас сопряжено с бюрократическими препонами. 

Доходных домов, принадлежащих государству, самоуправлениям и девелоперским компаниям у нас, по сравнению, например, с Швецией и Финляндией, единицы. Да и иметь жилье в собственности в нашей стране считается более престижным, чем жить в съемной квартире. Сейчас ситуация начала меняться.

На рынок аренды начали выходить девелоперы, строящие специальные дома для сдачи квартир в аренду. Большинство из них построены по типу коливинга с коворкингом.

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