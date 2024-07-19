«Тлетворное влияние Запада»? Рынок съемного жилья в Эстонии становится все более европейским

Рынок аренды квартир в Эстонии значительно отличается от рынка съемного жилья в Западной Европе. У нас квартиру может с легкостью сдать внаем обычное частное лицо, если у него, конечно, есть что сдавать. В других странах это подчас сопряжено с бюрократическими препонами.