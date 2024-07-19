Хотя понятие «пустыня» гораздо очевиднее соотносится в сознании большинства людей не с Европой, а с Африкой, на пути из Эстонии в Марокко с чарующим пустынным пейзажем приходится столкнуться еще на европейской территории. Владимир Нийнимяки рассказывает о том, как в иных географических точках его путешествие начинает казаться перемещением не только в пространстве, но и во времени.
ВЫЗОВ ⟩ Почувствовать себя персонажем учебника истории и спагетти-вестерна. Часть седьмая
Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле - это 13 000 километров пути. О своих впечатлениях и испытаниях он рассказывает в Postimees.
Я не видел пустыни в своей жизни. Горы, водопады, айсберги, ледники, активные вулканы, фьорды, гейзеры, вулканические поля - многое видел, но не пустыню. Всегда думал о том, что это что-то необъятное и бесконечно мертвое.
Мои ноги ощущают жар от земли. В практически полной тишине, где ветер издает тихие звуки, и редко пролетающие птицы шумно машут крыльями, я ступил на землю пустыни Табернас, единственной пустыни в Европе.
Если бы я был героем фильма, то это был бы Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Нет, не потому, что появилось непреодолимое желание построить свою наркоимперию, а потому, что в окружении гор, кактусов и каменистой почвы я ощущаю, что нахожусь где-то далеко за пределами Европы.
Машина стоит рядом со старым римским акведуком. Мы на трассе N340a, историческом шоссе, проходящем по старой римской дороге. Кругом остатки построек и дорог тех времен. Кажется, я оказался на страницах учебника по истории.
Температура превышает 40 градусов, и я рад, что оказался здесь на электромобиле - ему совсем нет разницы, будь температура 20 или 40 градусов. Растет расход электричества, но нет ощущения, что автомобиль работает на последнем дыхании. В отличие от моей команды, которая продолжает движение, охлаждаясь водой, иногда ледяным пивом и встречным потоком сухого и жаркого ветра.
Руины съемочных площадок
Как ребята проходят этот маршрут - для меня до сих пор большая загадка. Казалось, что езда в Италии и Франции чуть легче, но юг Испании точно принесет им сбой. Температура ночью не опускается ниже 24-26 градусов, а что говорить про день, когда под прямым солнцем эти герои продолжают движение.
Если открыть Google Maps в этом месте, то можно увидеть довольно большое количество тематических парков - это остатки старых съемочных площадок. Я не знал, но оказывается, что именно в этой пустыне начиная с 50-х годов прошлого века снимают «спагетти-вестерны». Что неудивительно - климат и пейзаж тут один в один мексиканский, или как в южных штатах США.
Не было никакого желания отдавать 25 евро за вход, потому что подобные места кажутся мне самыми настоящими tourist trap, а атмосфера этого места ощущается и без каких-либо декораций.
К европейскому пику - по асфальту
Чуть дальше по временной линии. Проезжаю мимо указательного знака Sierra Nevada. Мы направляемся к подножью горы Пика Велета. 3400 метров, самая высокая точка Европы, куда можно добраться по асфальту. Не на автомобиле, там машинам запрещено. Мы едем на велосипедах.
Мы - это включая меня. Конечно, меня никто не заставлял. Мне было интересно. Что такое - самый сложный веломаршрут в Европе? Для человека, который на велосипеде сидел пару недель назад, и то считай ради короткой 10-километровой прогулки. Тут меня ждало 30 километров подъема с высоты 2500 м, где кислорода и так не то чтобы очень много, по крайней мере, для меня, привыкшего к эстонским 20-80 м над уровнем моря. Моя мотивация - это очередная попытка преодолеть себя, узнать, что за новой гранью, справлюсь ли.
И я не справился. Из километрового подъема я не преодолел последние 300 метров. После высоты в 3100 м воздух стал пустым, сердце отчаянно пыталось разогнать остатки кислорода по крови, легкие впитывали каждую частицу. Но я не смог. Около 800 метров пути я шел, ведя велосипед рядом, потом тащил его и после того, как почувствовал, что перестал как-либо адекватно воспринимать ситуацию, я принял очень сложное для себя решение спускаться.
На этой высоте из живого остались только единичные кустарники, редкие птицы и я. И кажется, что спрашивать совета там было совсем не у кого.
Обратный путь оказался быстрее, но куда опаснее подъема - моя жизнь была у меня в руках, потому как именно на них приходились удары от разбитого асфальта, пальцы ужасно болели от удержания тормозов. Каждый поворот был откровенной битвой с гравитацией, разбитым асфальтом, мелким гравием на нем, делающим каждое движение похожим на езду по льду, битвой со сцеплением на 1,5-см покрышке и постоянным страхом перегреть эти тормоза.
Местами моя скорость на спуске превышала 60 километров в час, и я продолжал собственную битву с внутренними демонами, что затянули меня так высоко. Я до сих пор задаюсь вопросом, зачем. Зачем было принимать решение о подъеме, зачем было покидать дом, отправляться в полную неизвестность, зачем уезжать в отпуск, после которого я абсолютно, бесконечно вымотан?
Пять недель, вмещающие целую жизнь
Я бы не хотел видеть столько тревоги у своей матери, не хотел бы триггерить те внутренние чувства, которые, казалось, давно утихли после последнего большого путешествия. Но сейчас, сидя на самом юге Европы, покупая билет на паром в Марокко, я понимаю в очередной раз, насколько же верным это решение было.
И дело не только в том, что я увидел всю Европу, и увижу ее еще на обратном, совершенно новом пути домой. Дело в том, что в эти пять недель я поместил целую жизнь. Целую жизнь, которую я проживаю, преодолевая вызовы и сложности. Связанные с новыми условиями в путешествии, новыми людьми, новыми культурами, старыми ранами, которые получают испытание на заживление.
Это способ уйти из привычной жизни на целый месяц. Способ прожить приключение, способное длиться куда дольше, чем время в самом путешествии. Это способ преодолеть себя. Выпрыгнуть и наплевать за зону комфорта. И сидя в отеле, первом за целый месяц, я понимаю, что разделяю эти чувства с ребятами.
«Мы как стая волков», - написала Мари-Лиис в своем посте в Facebook. - Настоящая, честная жизнь без грима и сильно отличающаяся от «обычной» системы общества. Жесткая, со своими волчьими законами стая, где у каждого свои задачи, всегда трудно, и нередко сверкают обостренные зубы». У меня тоже не выдержали нервы в конце одного из этапов.
Это одновременно невероятно простое и сложное решение - отправиться куда-то в неизвестность. И я понимаю, почему это вызывает непонимание и восхищение одновременно. Самые очевидные слова, что я слышал в свой адрес перед поездкой - это что, наркотик какой-то?
Да. Завтра Африка. Hello Africa!