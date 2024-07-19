ВЫЗОВ Почувствовать себя персонажем учебника истории и спагетти-вестерна. Часть седьмая

Руины съемочных площадок

Как ребята проходят этот маршрут - для меня до сих пор большая загадка. Казалось, что езда в Италии и Франции чуть легче, но юг Испании точно принесет им сбой. Температура ночью не опускается ниже 24-26 градусов, а что говорить про день, когда под прямым солнцем эти герои продолжают движение.

Если открыть Google Maps в этом месте, то можно увидеть довольно большое количество тематических парков - это остатки старых съемочных площадок. Я не знал, но оказывается, что именно в этой пустыне начиная с 50-х годов прошлого века снимают «спагетти-вестерны». Что неудивительно - климат и пейзаж тут один в один мексиканский, или как в южных штатах США.

Не было никакого желания отдавать 25 евро за вход, потому что подобные места кажутся мне самыми настоящими tourist trap, а атмосфера этого места ощущается и без каких-либо декораций.

К европейскому пику - по асфальту

Чуть дальше по временной линии. Проезжаю мимо указательного знака Sierra Nevada. Мы направляемся к подножью горы Пика Велета. 3400 метров, самая высокая точка Европы, куда можно добраться по асфальту. Не на автомобиле, там машинам запрещено. Мы едем на велосипедах.

Даже к самым высоким точкам Европы можно вплотную подобраться по асфальту, правда, уже на велосипеде. Фото: Владимир Нийнимяки