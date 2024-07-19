Сегодня утром партия «Ээсти 200» собралась в замке Тоомпеа, чтобы обсудить коалиционный договор. Его детали озвучат в 17:00 на пресс-конференции правящего союза.
Галерея ⟩ Члены «Ээсти 200» собрались для обсуждения коалиционного договора
Проводящие переговоры о правящей коалиции Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия обещают опубликовать текст нового коалиционного договора в пятницу.
Руководящие органы Партии реформ и социал-демократов соберутся в пятницу, чтобы одобрить коалиционное соглашение, «Ээсти 200» сделает это в воскресенье. Представители политических партий обещали поделиться своими комментариями по поводу коалиционного соглашения о второй половине дня в пятницу.
Стороны переговоров уже подтвердили в среду, что есть принципиальные договоренности по важным темам, распределение министерских должностей также должно быть завершено к сегодняшнему дню.