Галерея Члены «Ээсти 200» собрались для обсуждения коалиционного договора

Проводящие переговоры о правящей коалиции Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия обещают опубликовать текст нового коалиционного договора в пятницу.

Руководящие органы Партии реформ и социал-демократов соберутся в пятницу, чтобы одобрить коалиционное соглашение, «Ээсти 200» сделает это в воскресенье. Представители политических партий обещали поделиться своими комментариями по поводу коалиционного соглашения о второй половине дня в пятницу.

Стороны переговоров уже подтвердили в среду, что есть принципиальные договоренности по важным темам, распределение министерских должностей также должно быть завершено к сегодняшнему дню.