Свежее сравнение цен в магазинах, проведенное Postimees, выявило нового лидера. Причем стоимость продуктовых корзин значительно выросла. Разрыв в цене между самой дорогой и самой дешевой корзиной также увеличился.
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Продуктовая корзина Postimees ⟩ За неделю цены в самом дешевом магазине резко выросли
Если неделю назад Prisma была лидером в сравнении цен, то теперь ее сместили с первого места. По состоянию на 17 июля в лидером в сравнении цен стала торговая сеть Lidl с суммой 72 евро и 25 центов. Однако если сравнить самую дешевую корзину в Prisma на прошлой неделе (61,19 евро) и самую дешевую корзину в Lidl на этой неделе (72,25 евро), то разница в цене составит 18,07 процента.