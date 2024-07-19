Продуктовая корзина Postimees За неделю цены в самом дешевом магазине резко выросли

Если неделю назад Prisma была лидером в сравнении цен, то теперь ее сместили с первого места. По состоянию на 17 июля в лидером в сравнении цен стала торговая сеть Lidl с суммой 72 евро и 25 центов. Однако если сравнить самую дешевую корзину в Prisma на прошлой неделе (61,19 евро) и самую дешевую корзину в Lidl на этой неделе (72,25 евро), то разница в цене составит 18,07 процента.

На этой неделе за лидером следует Prisma, где стоимость корзины оказалась на один евро и 25 центов дороже, то есть 73 евро и 77 центов. Продуктовая корзина в Prisma подорожала за неделю на 20,5 процента. Однако на третьем месте на этот раз находятся Grossi, где продуктовая корзина стоила 74 евро и 39 центов. В то же время за неделю продуктовая корзина в Grossi подорожала на 9 евро и 51 цент, или на 14,6 процента.