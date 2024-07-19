Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру

Из-за программных сбоев аэропорты массово отменяют рейсы - а тем, что уже вылетели, диспетчеры ищут место для экстренной посадки.

Крупные авиакомпании США, включая Delta и United, объявили о полном прекращении полетов в ближайшее время.

Железнодорожные компании Британии также заявляют, что сталкиваются с «широко распространенными проблемами в IT-сфере».

Телекомпания Sky News была вынуждена прервать прямой эфир. Перебои наблюдаются также и на Лондонской фондовой бирже.

Конкретная причина массовых нарушений в работе IT-систем пока не установлена, однако в компании Microsoft журналистов заверили, что принимают меры по смягчению «затяжных последствий» глобального сбоя.

По данным Microsoft, первые перебои в работе IT-систем начались еще накануне, в четверг, около 18:00 по восточному времени (22:00 по Гринвичу).

Сейчас инженеры компании расследуют проблемы с облачными сервисами в США, а также нарушения в работе нескольких приложений и сервисов Microsoft.

Неработающая касса самообслуживания в аэропорту Брисбена Фото: Reuters

Судя по поступающим сообщениям, одной из наиболее пострадавших от сбоя стран стала Австралия. Там массово нарушена работа не только аэропортов, но и магазинов и телекоммуникационных компаний.

Австралийские власти, отвечающие за кибербезопасность страны, говорят о «масштабном техническом сбое».

В берлинском аэропорту - также из-за «технической неисправности» - регистрация на многие рейсы идет с большой задержкой.

В Испании «IT-инцидент» зафиксирован во всех полутора десятках аэропортах страны.

«Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее, - утверждается в сообщении, распространненом национальным оператором испанских аэропортов. - Пока работа ведется исключительно с использованием ручных систем».

В Британии массово нарушена работа железнодорожных компаний, включая Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern.

Помимо задержек поездов, вызванных сбоем в работе самих подвижных составов, с нарушениями работают «и другие ключевые системы, включая платформы для информирования клиентов в режиме реального времени».