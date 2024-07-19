Врачи приготовили для Килиана Мбаппе хорошую новость

В ближайшие недели Мбаппе еще предстоит проходить регулярные медосмотры, но на данный момент все указывает на то, что для восстановления после травмы достаточно просто отдыха.

Напомним, Мбаппе получил травму на последних минутах матча Франция-Австрия, когда в воздухе столкнулся с плечом защитника Кевина Дансо. Сразу после матча появились предположения, что французу необходима срочная операция, однако эти слухи оказались ложными.

Во вторник, 16 июля, на стадионе Сантьяго Бернабеу состоялась официальная презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока мадридского «Реала». Француз будет носить футболку под девятым номером.

До перехода в «Реал» Мбаппе выступал за ПСЖ. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел за ПСЖ 48 матчей, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.