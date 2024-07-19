Чистосердечное признание: почти 80% эстонских водителей превышают скорость

Исследование Norstat, проведенное по заказу ERGO, показало, что большинство водителей в странах Балтии не соблюдают скоростной режим, причем больше всего превышают скорость в Литве и Эстонии.

Более 650 000 жителей Эстонии имеют водительские права. Согласно недавнему исследованию, 74% водителей в Эстонии, 76% в Литве и 67% водителей в Латвии превышают скорость. Большинство водителей в Эстонии, не соблюдающих скоростной режим, признаются, что делают это время от времени, и лишь немногие превышают скорость регулярно. Большинство респондентов (84%) превышают скорость на 10 км/ч или меньше. Кроме того, почти 20% водителей признались, что превышают скорость на 20 км/ч и более.

«Известно, что риск возрастает с увеличением скорости - увеличивается время реакции и тормозной путь. Даже небольшая разница в скорости приводит к существенной разнице в последствиях. Например, при скорости 70 км/ч тормозной путь автомобиля почти в два раза длиннее, чем при 50 км/ч. Разница во времени реакции гораздо меньше. Более того, чем выше скорость, тем серьезнее последствия аварии. Например, по данным ВОЗ, риск гибели пешехода при столкновении с автомобилем возрастает в 4-5 раз при увеличении скорости с 50 км/ч до 65 км/ч», - говорит Катерина Лепвалтс, руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO.