Несмотря на то, что превышение скорости является основной причиной большинства серьезных ДТП, по данным полиции, водители недостаточно серьезно относятся к ограничениям скорости.
Чистосердечное признание: почти 80% эстонских водителей превышают скорость
Исследование Norstat, проведенное по заказу ERGO, показало, что большинство водителей в странах Балтии не соблюдают скоростной режим, причем больше всего превышают скорость в Литве и Эстонии.
Более 650 000 жителей Эстонии имеют водительские права. Согласно недавнему исследованию, 74% водителей в Эстонии, 76% в Литве и 67% водителей в Латвии превышают скорость. Большинство водителей в Эстонии, не соблюдающих скоростной режим, признаются, что делают это время от времени, и лишь немногие превышают скорость регулярно. Большинство респондентов (84%) превышают скорость на 10 км/ч или меньше. Кроме того, почти 20% водителей признались, что превышают скорость на 20 км/ч и более.
«Известно, что риск возрастает с увеличением скорости - увеличивается время реакции и тормозной путь. Даже небольшая разница в скорости приводит к существенной разнице в последствиях. Например, при скорости 70 км/ч тормозной путь автомобиля почти в два раза длиннее, чем при 50 км/ч. Разница во времени реакции гораздо меньше. Более того, чем выше скорость, тем серьезнее последствия аварии. Например, по данным ВОЗ, риск гибели пешехода при столкновении с автомобилем возрастает в 4-5 раз при увеличении скорости с 50 км/ч до 65 км/ч», - говорит Катерина Лепвалтс, руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO.
Также в рамках исследования выяснилось, что мужчины более склонны к превышению скорости, чем женщины. Почти три четверти опрошенных мужчин признались в превышении скорости, в то время как среди женщин таких оказалось чуть меньше половины.
«Соблюдение скоростного режима во многом зависит от внутренних убеждений людей. Сознательно люди не хотят причинять вред другим, но правила дорожного движения по-прежнему нарушаются ежедневно. К сожалению, в результате каждую неделю в дорожно-транспортных происшествиях получают травмы около 30 человек», - сказал начальник службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.
По мнению Кирсса, контроль за соблюдением правил дорожного движения должен стать еще более автоматизированным: с использованием камер контроля скорости, камер контроля средней скорости, а в будущем - системы штрафных баллов за нарушение правил, чтобы предотвратить риски на дорогах.
По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году произошло 1731 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. 1951 человек получил травмы и 59 людей погибли.
Опрос жителей Эстонии был проведен в июне этого года. Всего было опрошено 1000 лиц в возрасте от 18 до 74 лет.