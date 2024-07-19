Эстонские производители пива: повышение акцизов спровоцировало рост приграничной торговли в Латвии

Основным фактором этого является разница в акцизах в Эстонии и Латвии, сообщило в пятницу, 19 июля, НКО «Эстонский союз производителей пива».

По его данным, акциз на пиво в Эстонии сейчас на 48% выше, чем у южных соседей.

«Например, если в Эстонии акциз на ящик пива составляет 6,70 евро с учетом налога с оборота, то в Латвии - 4,48 евро», - заявил глава организации Пеэтер Вырк.

Производители пива также отмечают, что каждое последующее повышение акцизов и налогов будет еще больше стимулировать трансграничную торговлю.