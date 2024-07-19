Согласно данным Эстонского союза производителей пива, за первые пять месяцев 2024 года в приграничных магазинах Латвии было продано почти на 30% больше пива, чем за тот же период годом ранее, пишет Rus.ERR.
Эстонские производители пива: повышение акцизов спровоцировало рост приграничной торговли в Латвии
Основным фактором этого является разница в акцизах в Эстонии и Латвии, сообщило в пятницу, 19 июля, НКО «Эстонский союз производителей пива».
По его данным, акциз на пиво в Эстонии сейчас на 48% выше, чем у южных соседей.
«Например, если в Эстонии акциз на ящик пива составляет 6,70 евро с учетом налога с оборота, то в Латвии - 4,48 евро», - заявил глава организации Пеэтер Вырк.
Производители пива также отмечают, что каждое последующее повышение акцизов и налогов будет еще больше стимулировать трансграничную торговлю.