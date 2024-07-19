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Эстонские производители пива: повышение акцизов спровоцировало рост приграничной торговли в Латвии

rus.postimees.ee
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Алкогольный магазин на границе Эстонии и Латвии.
Алкогольный магазин на границе Эстонии и Латвии. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Согласно данным Эстонского союза производителей пива, за первые пять месяцев 2024 года в приграничных магазинах Латвии было продано почти на 30% больше пива, чем за тот же период годом ранее, пишет Rus.ERR.

Основным фактором этого является разница в акцизах в Эстонии и Латвии, сообщило в пятницу, 19 июля, НКО «Эстонский союз производителей пива».

По его данным, акциз на пиво в Эстонии сейчас на 48% выше, чем у южных соседей.

«Например, если в Эстонии акциз на ящик пива составляет 6,70 евро с учетом налога с оборота, то в Латвии - 4,48 евро», - заявил глава организации Пеэтер Вырк.

Производители пива также отмечают, что каждое последующее повышение акцизов и налогов будет еще больше стимулировать трансграничную торговлю.

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