Тренды приходят и уходят, но некоторые стили интерьера остаются популярными на протяжении многих лет. А когда новоселы выбирают стиль для своего будущего жилья с помощью программы виртуального дизайна, можно проследить, каким эстоноземельцы предпочитают видеть свой новый дом. И сделать выводы.
Фото ⟩ Узнайте, в каком стиле оформляют покупатели свое жилье в таллиннских новостройках
По данным платформы дизайна интерьера Kaamos Marketplace, чаще всего выбирают кухни в серых тонах, эргономичные гардеробные, паркет елочкой, детали темного цвета и акцентные стены.
По словам руководителя проекта э-продаж и клиентского опыта Kaamos, Сигне Кыйв, за короткий период времени платформа стала популярной. На основе выбора покупателей четко видны их потребности и предпочтения в интерьере.
Практичный дизайн кухонной мебели
По данным Marketplace, самыми популярными стали кухни в теплых светло-серых оттенках с темной рабочей поверхностью и задней панелью.
«Из материалов предпочитается окрашенный МДФ, который немного дороже других материалов, но обеспечивает прочность и долговечность благодаря сырью и технологии производства», - объяснила Кыйв. Увеличилось использование природных спокойных тонов и выбор устойчивых и экологически чистых материалов.
По ее словам, по практическим соображениям предпочтение отдается решениям с максимальным количеством настенных шкафов, которые можно дополнить тонированными стеклянными дверцами и уютной светодиодной подсветкой.
Также важно, чтобы кухня гармонировала с остальной отделкой интерьера. «Встроенная в мебель кухонная техника обеспечивает элегантный общий вид, а расположение духовки в шкафу на высоте рабочей поверхности позволяет следить за приготовлением пищи, не наклоняясь», - добавила Кыйв.
По-прежнему высоко ценится качественная каменная рабочая поверхность и кухонный островок в более просторных квартирах.
Эргономичные гардеробные решения
«Гардеробная - это не просто место для хранения, а пространство, спроектированное для максимального использования, причем не забыта и эстетическая составляющая», - сказала Кыйв. Она добавила, что собственники ценят функциональность и практичность гардеробных, дополненную красивым дизайном и гармонией с остальной отделкой квартиры.
Вместо привычных раздвижных дверей, по словам Кыйв, теперь предпочитают мягко закрывающиеся распашные двери, которые можно индивидуализировать с помощью зеркал или шпона.
В более просторных спальнях проектируются гардеробные walk-in, которым, по словам Кыйв, можно придать визуальную легкость и минималистичный дизайн, используя тонированные стеклянные двери: «В сочетании с уютной светодиодной подсветкой гардероба использование стекла добавляет спальне стильность».
Паркет елочкой по-прежнему в моде
В качестве напольного покрытия многие покупатели вместо однополосного паркетного покрытия предпочитают натуральный паркет елочкой, который использовался в усадьбах начиная с XVI века. «Его вечная привлекательность со своим уникальным узором неизменно привлекает современных знатоков трендов, придавая интерьеру роскошный вид», - сказала Кыйв.
Помимо классического паркета елочкой, в проекте новостройки Kopli 2 популярностью пользуется французский паркет шеврон, где концы плашек срезаны под углом 45 градусов, что создает необычайный эффект. Из различных отделок, от натурального дуба до коньячного, по словам Кыйв, наибольший выбор падает на отбеленный дуб.
Черные детали или шлифованная бронза выходят на первый план
«Хотя розетки, выключатели, дверные ручки и точечные светильники кажутся мелкими элементами интерьера, их продуманный выбор может добавить интерьеру стильность и яркость, - сказала Кыйв. - Цель больше не заключается в выборе безопасных и слившихся со стеной элементов - все больше предпочитаются темные розетки, выключатели и дверные ручки вместо белых, которые остаются незаметными».
По словам Кыйв, гармонично оформляются также туалет и ванная комната, где вместо привычной хромированной сантехники все чаще выбирают более эстетичную черную или шлифованную бронзу.
Акцентные стены в жилых и ванных комнатах
Некоторые клиенты добавляют индивидуальность жилым и ванным комнатам с помощью акцентных стен. «Хотя это давно модно, тенденция не собирается исчезать - появляются все более интересные цвета и текстуры для творческих экспериментов», - сказала Кыйв.
Она добавила, что контраст акцентной стены помогает выделить фокусную точку помещения, и здесь не стоит бояться разнообразных цветов и текстур. Цвета и материалы в сочетании с интересным освещением придают жилищу многогранность и стильную индивидуальность.
«По данным Marketplace, видно, что все больше людей ценят умные решения для дома и умный замок на входной двери, который устраняет необходимость в физическом ключе и позволяет открывать дверь даже с другого конца света. Популярность зарядных устройств для электромобилей показывает, что покупатели поддерживают экологичное мышление и делают все более экологически чистые выборы», - заключила Кыйв.