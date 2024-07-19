Фото Узнайте, в каком стиле оформляют покупатели свое жилье в таллиннских новостройках

По данным платформы дизайна интерьера Kaamos Marketplace, чаще всего выбирают кухни в серых тонах, эргономичные гардеробные, паркет елочкой, детали темного цвета и акцентные стены.

По словам руководителя проекта э-продаж и клиентского опыта Kaamos, Сигне Кыйв, за короткий период времени платформа стала популярной. На основе выбора покупателей четко видны их потребности и предпочтения в интерьере.

Практичный дизайн кухонной мебели

Светло-серая кухня с островом. Фото: Карл Казепыльд

По данным Marketplace, самыми популярными стали кухни в теплых светло-серых оттенках с темной рабочей поверхностью и задней панелью.

«Из материалов предпочитается окрашенный МДФ, который немного дороже других материалов, но обеспечивает прочность и долговечность благодаря сырью и технологии производства», - объяснила Кыйв. Увеличилось использование природных спокойных тонов и выбор устойчивых и экологически чистых материалов.

По ее словам, по практическим соображениям предпочтение отдается решениям с максимальным количеством настенных шкафов, которые можно дополнить тонированными стеклянными дверцами и уютной светодиодной подсветкой.

Также важно, чтобы кухня гармонировала с остальной отделкой интерьера. «Встроенная в мебель кухонная техника обеспечивает элегантный общий вид, а расположение духовки в шкафу на высоте рабочей поверхности позволяет следить за приготовлением пищи, не наклоняясь», - добавила Кыйв.

По-прежнему высоко ценится качественная каменная рабочая поверхность и кухонный островок в более просторных квартирах.

Эргономичные гардеробные решения

Просторная гардеробная может стать украшением спальни. Фото: Карл Казепыльд