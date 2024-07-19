«Двери заблокировались, а со службой поддержки было не связаться»: клиент Bolt оказался в безвыходной ситуации

«При аренде фургона Bolt Drive столкнулся с каким-то восстанием машин: подъехал на машине к дому, чтобы выгрузить купленную мебель, но не успел я выйти из машины как она взяла и закрылась. Ключи, разумеется остались в машине. С телефона я тоже не смог ее открыть, так как кнопки не были активными. Оперативно связаться по телефону со службой поддержки я тоже не смог, поэтому пришлось ждать приличное время, пока мне ответят в чате», - поведал о своих злоключениях Игорь.