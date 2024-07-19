В Екатеринбурге, в Уральских горах, произошел пожар на заводе, где производят самоходные артиллерийские установки. По словам эксперта по безопасности Райнера Сакса, это единственное предприятие в России, выпускающее такого рода вооружение.
РАЙНЕР САКС ⟩ В России идет партизанская война?
Перевод: Ева Ойжинская
Украинские дроны, безусловно, не могут летать на такие расстояния. Пожары на промышленных объектах в России не редкость даже без постороннего вмешательства, однако местные жители в социальных сетях сообщают о взрывах, предшествовавших пожару.
Еще на более далеком от Украины расстоянии, недалеко от города Пермь, была успешно проведена атака с целью уничтожения техники на военном аэродроме. Это было представлено как акция российских партизан. Главное, что Украина может держать российскую армию в напряжении на значительной части территории России, заставляя ее тратить ресурсы на защиту даже там, где это раньше не требовалось.
Украина заявила, что дроны СБУ атаковали базу береговой обороны России в Крыму, на акватории у города Евпатория, называемой озером Донузлав. По данным источников СБУ, это была комбинированная атака воздушных и морских дронов. Российские источники также указывали на участие различных дронов в атаке. По сообщениям источников СБУ, вся военная база получила серьезные повреждения. На этом водоеме украинские дроны ранее атаковали корабли Черноморского флота. Важно, чтобы Украина могла продолжать оказывать постоянное военное давление на российскую армию в Крыму.
Президент Украины изменил свое отношение к мирным переговорам
После мирной конференции, состоявшейся в середине июня в Швейцарии, Зеленский изменил свою риторику в отношении возможных мирных переговоров. Ранее президент Украины и другие официальные лица заявляли, что мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с оккупированных территорий, то есть после освобождения оккупированных территорий перед настоящими переговорами.
Украина исходит из абсолютно адекватного предположения, что если российская армия будет контролировать какую-либо часть украинской территории на момент прекращения боевых действий, то заставить их покинуть эти земли с помощью переговоров не удастся. Президент России также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры только при условии, что оккупированные территории навсегда останутся в составе России.
Во время вчерашнего визита в Великобританию президент Украины заявил, что надеется освободить все украинские территории через переговоры. Он подчеркнул, что международное сообщество должно заставить Россию начать серьезные переговоры. Президент Украины также отметил, что только ослабленная в военном плане Россия согласится на такие переговоры, поэтому украинская армия должна показать российскому руководству, что военная победа невозможна.
Из слов Зеленского можно сделать вывод, что если если украинская армия сможет успешно вести изнурительную войну и при этом Россия окажется под серьезным международным давлением, возможно будет начать переговоры о прекращении войны. О масштабном контрнаступлении президент Украины не упоминал. Он также заявил, что продолжит исполнять свои обязанности до конца войны, а выборы в Украине не состоятся, пока действует военное положение, как того требует Конституция. Очевидно, что президент Украины понимает, что, оставаясь в должности после истечения предусмотренного законом срока, он не сможет снова баллотироваться на пост президента.
На фронтах продолжаются активные атаки российской армии на прежних направлениях
- В Харькове российские подразделения пытаются возобновить наступление на поселки Липцы и Волчанск, но вчерашние атаки не принесли результатов. Российское командование начало это наступление в начале мая, стремясь отвлечь внимание украинского командования и вынудить его перегруппировать войска для защиты важного города, что облегчило бы наступление на юге Донбасса.
Международное медийное внимание к этому району создавало иллюзию способности российских войск к эскалации. Теперь российское командование вынуждено перебрасывать сюда крупные резервы, чтобы продолжить наступление, несмотря на политические причины, делающие его остановку невозможной. Украинское командование осознает ситуацию и успешно ее использует. Украинское командование понимает это и успешно использует ситуацию.
- В районах Сватово и Северодонецка атаки России на Купянск активизировались в последние дни, но безрезультатно. Возобновились атаки на Лиман, и по данным некоторых блогеров, российские войска достигли незначительных успехов в одном из пунктов. Атаки на Северск менее интенсивны и поддерживают наступления на Лиман. Ситуация остается неизменной.
- В районе Бахмута продолжаются отдельные атаки российских войск, но в целом их активность в районе Часова Яра снизилась. Основное направление атак - город Торецк. По вчерашним сообщениям, российские войска не добились успеха.
- В Покровске российские войска ведут наиболее активное наступление, добившись небольших продвижений. Также высокая активность атак наблюдается юго-западнее Донецка, где наиболее интенсивные бои идут в поселке Красногоровка и его окрестностях.
- На южном фронте российские подразделения попытались атаковать в районе поселка Роботино, но ситуация осталась без изменений. Вчера представитель украинской группировки на юге признал, что украинские войска оставили позиции в селе Крынки из-за невозможности там укрываться. Однако операции на восточном берегу Днепра продолжаются, включая район Крынок. С прошлого года украинские войска удерживают позиции южнее Крынок, но плацдарм в самом селе был важен, так как украинцы контролировали весь поселок, что делало их присутствие более заметным и, следовательно, политически значимым.
Представители украинской армии также сообщили, что их подразделения покинули село Урожайное на востоке южного фронта, которое они освободили весной 2023 года. Причиной этого стало полное уничтожение села в результате авиационных и артиллерийских ударов, что сделало невозможным создание оборонительных позиций.