Перевод: Ева Ойжинская

Украинские дроны, безусловно, не могут летать на такие расстояния. Пожары на промышленных объектах в России не редкость даже без постороннего вмешательства, однако местные жители в социальных сетях сообщают о взрывах, предшествовавших пожару.

Еще на более далеком от Украины расстоянии, недалеко от города Пермь, была успешно проведена атака с целью уничтожения техники на военном аэродроме. Это было представлено как акция российских партизан. Главное, что Украина может держать российскую армию в напряжении на значительной части территории России, заставляя ее тратить ресурсы на защиту даже там, где это раньше не требовалось.

Украина заявила, что дроны СБУ атаковали базу береговой обороны России в Крыму, на акватории у города Евпатория, называемой озером Донузлав. По данным источников СБУ, это была комбинированная атака воздушных и морских дронов. Российские источники также указывали на участие различных дронов в атаке. По сообщениям источников СБУ, вся военная база получила серьезные повреждения. На этом водоеме украинские дроны ранее атаковали корабли Черноморского флота. Важно, чтобы Украина могла продолжать оказывать постоянное военное давление на российскую армию в Крыму.

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