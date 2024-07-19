Рижский аэропорт работает в обычном режиме, но из-за глобальных технологических сбоев возможны изменения в расписании полетов, задержки и отмены рейсов, сообщил аэропорт в Twitter.
Из-за глобальных техносбоев возможны изменения в расписании полетов Рижского аэропорта
Аэропорт призывает пассажиров следить за актуальной информацией и в случае изменений обращаться в авиакомпании.
В латвийской национальной авиакомпании airBaltic сообщили, что компания не использует программное обеспечение Crowdstrike, в работе которого наблюдаются сбои. airBaltic использует другую систему безопасности информационных технологий (ИТ), и она работает без проблем.
Широкомасштабные сбои в работе ИТ, затронувшие авиакомпании, СМИ и банки, зафиксированы в Великобритании, Австралии, Германии и других странах.
Британская вещательная компания BBC и другие СМИ сообщают, что причина сбоя пока неизвестна, но американский ИТ-гигант Microsoft предпринимает меры для его устранения.
В аэропортах многих стран из-за сбоя отменены или задержаны авиарейсы, а крупнейшие американские авиакомпании приостановили все полеты.