ФОТО Редкая возможность! На Муху продается жилая ветряная мельница

Уникальный дом для отдыха, расположенный в конце частной дороги, находится в 5,4 км, или примерно в семи минутах езды на машине от порта Куйвасту. Центральный населенный пункт острова Лийва расположен в 6,5 км. А вот от ветряной мельницы до моря всего 1,2 километра.

Дом отдыха Windmill. Фото: KV.EE

Выставленный на продажу объект состоит из семи земельных участков жилого предназначения, на одном из которых расположена великолепная ветряная мельница голландского типа с гостевым домом и летней кухней. На объединенных четырех небольших участках площадью менее 5000 м2 можно построить жилой дом и две хозяйственные постройки.

Дом отдыха Windmill. Фото: KV.EE

Для гостей открыты три этажа мельницы. На первом этаже - гостиная с кухонным уголком, во втором и третьем - комнаты отдыха. Утренний кофе можно выпить на балконе мельницы, любуясь морем. Для мероприятий на открытом воздухе служит летняя кухня с местом для костра.

Дом отдыха Windmill. Фото: KV.EE

«Красоту, созданную с большой заботой и любовью, сложно передать только на фотографиях или в письменной форме, лучший вариант - приехать туда самому!», - написано в объявлении о продаже. Поскольку это действующее предприятие, очень важно предварительно договориться о встрече.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.