Чума и война существенно сократили интерес иностранных туристов к охоте в Эстонии

В прошлом году на охоту в Эстонию приехало чуть менее 3000 человек, тогда как в 2014 году их было почти 5000, так что разница за десять лет велика.

Исполнительный директор Эстонского общества охотников Тынис Кортс пояснил, что поохотиться на кабана приезжали в основном туристы из Северных стран. По его оценке, повлияла и начавшаяся против Украины война: «Относительно недалеко от нас, если посмотреть на карту мира, идет война, и многие люди избегают поездок к нам и в соседние регионы из-за этого».