В августе возобновится трамвайное движение в районе Тонди.

Вице-мэр Таллинна Кристиан Ярван подчеркнул, что восстановление трамвайного сообщения в городе происходит поэтапно, одним из первых шагов является открытие ветки до Тонди.

«Сообщение с Вана-Лыуна сохранится, так как с 19 августа туда по своему обычному маршруту снова начнет ходить трамвай №5. Благодаря тому, что меньше трамваев будет поворачивать с Пярнуского шоссе в направлении Вана-Лыуна, пропускная способность перекрестка улицы Винеэри и Пярнуского шоссе для других участников дорожного движения увеличится, – пояснил Ярван. – Кроме того, с 19 августа полностью восстановится движение трамваев в направлении Копли. Пассажиры снова смогут удобно добираться на трамвае из Копли до Кадриорга, Суур-Паала и Вана-Лыуна».

В связи со строительством виадука Тонди с 15 марта 2024 года конечной остановкой трамваев №3 и №4 в районе Тонди была остановка Вана-Лыуна. Кроме того, из-за строительства трамвайной линии Ванасадам движение трамвая № 5 до конечной остановки Вана-Лыуна также было приостановлено. До конечной остановки Вана-Лыуна трамвай не будет ходить с 1 по 18 августа, после чего движение трамвая № 5 возобновится в обычном режиме.

Строительные работы на виадуке Тонди продлятся до конца 2024 года. В целях повышения безопасности пересечения железнодорожных путей железнодорожный переезд на улице Тонди будет перестроен: новый подземный туннель заменит прежний переезд, будут проложены новые и более безопасные пешеходные дорожки, появятся новые пандусы и лестницы, которые обеспечат лучший доступ к железнодорожной платформе.

Расписание, планировщик поездок, маршруты линий и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

Следить за процессом строительных работ на железнодорожном переезде Тонди и получать информацию о дорожном движении можно на сайте tallinn.ee/tondi.

Информация о наиболее значимых строительных работах в столице и связанных с ними временных изменениях движения и общественного транспорта доступна на сайте tallinn.ee/teed.