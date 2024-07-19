Правление Партии реформ утвердило кандидатов на министерские должности. Юрген Лиги станет министром финансов. Йоко Алендер - министром климата. Эркки Кельдо - министром экономики. Ханно Певкур продолжит работу на посту министра обороны. Хейди Пурга станет министром культуры.
НОВЫЕ МИНИСТРЫ ⟩ Юрген Лиги станет новым министром финансов, Йоко Алендер – министром климата, а Эркки Кельдо – министром экономики (1)
Выбор Кристена Михала демонстрирует четкую стратегию того, как он видит Партию реформ. Это также показывает проблемы, слабые и сильные стороны реформистов. В частности, распределения министерских портфелей указывает на то, что Михал хочет, чтобы вопросы финансов и экономики находились в руках Партии реформ.
Юрген Лиги станет министром финансов, а Эркки Келдо - министром экономики. Для того чтобы получить портфель министра экономики, была произведена рокировка - Партия реформ отказалась от должности министра юстиции.
Партия реформ всегда была партией предпринимателей, экономики и финансов - это основа партии. Для них это не только принципиально важно, но и играет большую роль и с тактической точки зрения, для имиджа партии. Эти основные ответвления Партии реформ в последние несколько лет были сильно расшатаны. Является ли Партия реформ партией «порядка в финансах»? Партией экономического роста? Партией, поддерживающей предпринимателей? Партией, выступающей за экономические вопросы?
Когда Кристен Михал несколько месяцев назад представлял Закон о климате, Postimees писал, как именно это было сделано. Начиная с того, что в название закона в последний момент добавили слово «экономика» (название стало «Закон о климатически устойчивой экономике» - прим.ред.), заканчивая тем, как Михал на пресс-конференции благодарил разных предпринимателей, до того, как рассказал содержание нового закона. Вопрос не в противопоставлении экологической и экономической сторон. Если не учитывать крайних активистов, то большинство людей и политиков понимают, что обе стороны важны, вопрос в балансе.
Михал, будучи министром климата, сместил баланс в сторону экономики. Это не случайность, его действия показывают то, как он видит место Партии реформ в эстонской политике. Некоторых это раздражает.
На недавно завершившихся коалиционных переговорах социал-демократы пытались поднять тему Закона о климате и сместить внимание с экономики на экологию.
Кто-то может сказать, что возвращается «старая Партия реформ». Кто-то скажет «старая-добрая Партия реформ», кто-то - «старая-плохая Партия реформ». Юрген Лиги на посту министра финансов лучше всего олицетворяет такие интерпретации. У Лиги богатый опыт. Он занимал различные министерские должности. Иногда он может быть очень резок в словах, но, по сути, проводит довольно сдержанную политику. В прошлые периоды на министерских должностях Лиги не был революционером, не приходил в министерства «с ноги», а поддерживал порядок и проводил политику, ориентированную на чиновников.
Назначение Йоко Алендер министром климата также не стало большой неожиданностью. Она долгое время занимается экологическими вопросами. В третий раз избрана членом Рийгикогу. Уже несколько раз была кандидатом на министерскую должность, но до последнего все не доходило. Теперь она получила это место. Нынешнее министерство климата, конечно, огромно. Для новоиспеченного министра поначалу может быть сложно управлять всем. Но по новому плану министерство климата станет меньше. Некоторые сферы будут переданы другим министерствам, так что Алендер получит меньше, чем могла бы получить раньше.
Эркки Кельдо будет руководить министерством экономики. Некоторые СМИ спекулировали (ошибочно), что Кельдо может стать министром финансов. Михал, безусловно, высоко оценивает Кельдо и видит в нем потенциал на долгосрочную перспективу, но именно поэтому он не назначает его министром финансов. Там его сразу начнут «душить», чиновники будут относиться к нему как к молодому Вырклаэву, СМИ и конкуренты начнут рассматривать его как Вырклаэва номер два. У Юргена Лиги же настолько сильная личная история и имидж, что никто не будет пытаться навязать ему новый образ.
Продолжение работы Ханно Певкура на посту министра обороны также логично. Возможно, если бы Михал начинал с чистого листа и был бы другой контекст, он бы не назначил Певкура министром. Но поскольку Михал хочет создать стабильное правительство и распространить более широкое сообщение - стабильность и спокойствие важны как в обществе, так и в правительстве и Партии реформ - то Певкур остается на своем месте.
Между Певкуром и Михалом есть сложное прошлое, но Михал не хочет, чтобы в партии продолжалось какое-то внутреннее трение и обида, чтобы у кого-то оставался «кулак в кармане». Одним словом, ему важна стабильность и спокойствие.