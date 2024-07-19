Михал, будучи министром климата, сместил баланс в сторону экономики. Это не случайность, его действия показывают то, как он видит место Партии реформ в эстонской политике. Некоторых это раздражает.

На недавно завершившихся коалиционных переговорах социал-демократы пытались поднять тему Закона о климате и сместить внимание с экономики на экологию.

Кто-то может сказать, что возвращается «старая Партия реформ». Кто-то скажет «старая-добрая Партия реформ», кто-то - «старая-плохая Партия реформ». Юрген Лиги на посту министра финансов лучше всего олицетворяет такие интерпретации. У Лиги богатый опыт. Он занимал различные министерские должности. Иногда он может быть очень резок в словах, но, по сути, проводит довольно сдержанную политику. В прошлые периоды на министерских должностях Лиги не был революционером, не приходил в министерства «с ноги», а поддерживал порядок и проводил политику, ориентированную на чиновников.

Йоко Алендер - министр климата. Фото: Konstantin Sednev