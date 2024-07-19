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Директор Silmet покидает компанию

rus.postimees.ee
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NPM Silmet планирует к концу 2024 года построить под Нарвой новый завод.
NPM Silmet планирует к концу 2024 года построить под Нарвой новый завод. Фото: МАТТИ КЯМЯРЯ / СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Директор предприятия NPM Silmet, которое занимается производством редких и редкоземельных металлов в Силламяэ, принял решение уйти в отставку, пишет Rus.ERR.

По словам Райво Васну, он понял, что пришло время отдыхать: «Я проработал там пять лет практически без отдыха. Навредил сам себе, решил взять паузу на некоторое время».

На ближайшие несколько месяцев он останется консультантом в Silmet, чтобы помочь новым сотрудникам лучше вникнуть в дела. Что будет делать дальше, Васну пока не знает.

Читайте подробнее на dv.ee.

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