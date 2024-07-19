Директор Silmet покидает компанию

По словам Райво Васну, он понял, что пришло время отдыхать: «Я проработал там пять лет практически без отдыха. Навредил сам себе, решил взять паузу на некоторое время».

На ближайшие несколько месяцев он останется консультантом в Silmet, чтобы помочь новым сотрудникам лучше вникнуть в дела. Что будет делать дальше, Васну пока не знает.