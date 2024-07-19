Ложная тревога В Эстонии ребенка госпитализировали с подозрением на холеру: диагноз не подтвердился

Заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс объяснила, что подозрение было основано на симптомах пациента, информации о поездках семьи и предварительных результатах лаборатории больницы, которые показали наличие, среди прочего, Vibrio cholera.

«В случае некоторых заболеваний, например, холеры, окончательный диагноз должен быть подтвержден референс-лабораторией», - объяснила Варьяс. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что заболевание не было вызвано холерой.

По словам Варьяс, заражение, вероятно, связано с употреблением за рубежом некачественной питьевой воды.

«При употреблении некачественной питьевой воды в организм может попасть бесчисленное количество болезнетворных микроорганизмов, поэтому, если есть сомнения в ее качестве, стоит использовать бутилированную или кипяченую воду - как при утолении жажды, так и при чистке зубов», - сказала она и добавила, что также необходимо уделять внимание качеству продуктов питания.

«Опасны морепродукты, рыбные и мясные блюда, которые не прошли надлежащей термической обработки. Также продукты, при приготовлении которых не соблюдаются правила гигиены: игнорируются сроки и температура хранения», - сказала Варьяс.