Дополнительные анализы, проведенные в лаборатории Департамента здоровья, не подтвердили подозрение на холеру у попавшего в Таллиннскую детскую больницу ребенка. Исследования других патогенов все еще продолжаются.
Ложная тревога ⟩ В Эстонии ребенка госпитализировали с подозрением на холеру: диагноз не подтвердился
Заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс объяснила, что подозрение было основано на симптомах пациента, информации о поездках семьи и предварительных результатах лаборатории больницы, которые показали наличие, среди прочего, Vibrio cholera.
«В случае некоторых заболеваний, например, холеры, окончательный диагноз должен быть подтвержден референс-лабораторией», - объяснила Варьяс. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что заболевание не было вызвано холерой.
По словам Варьяс, заражение, вероятно, связано с употреблением за рубежом некачественной питьевой воды.
«При употреблении некачественной питьевой воды в организм может попасть бесчисленное количество болезнетворных микроорганизмов, поэтому, если есть сомнения в ее качестве, стоит использовать бутилированную или кипяченую воду - как при утолении жажды, так и при чистке зубов», - сказала она и добавила, что также необходимо уделять внимание качеству продуктов питания.
«Опасны морепродукты, рыбные и мясные блюда, которые не прошли надлежащей термической обработки. Также продукты, при приготовлении которых не соблюдаются правила гигиены: игнорируются сроки и температура хранения», - сказала Варьяс.
Департамент здоровья напоминает, что при поездках за рубеж стоит ознакомиться с имеющимися там рисками для здоровья и рекомендациями по вакцинации. «Инфекционные заболевания не знают государственных границ, и поездка может привести к редким в наших условиях инфекциям», - подчеркнула Варьяс. Поэтому важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, при необходимости делать прививки, а также брать с собой лекарства и средства защиты. Перед поездкой в экзотические страны желательно проконсультироваться со специалистами, занимающимися вопросами медицины путешествий. Их контакты можно найти здесь.
Холера считается опасным инфекционным заболеванием. Оно распространяется главным образом в Африке, Центральной и Южной Америке и Южной Азии. Болезнь распространяется через загрязненную воду и пищу, а также от человека к человеку через грязные руки. Заболевание сопровождается диареей и рвотой, может прогрессировать очень быстро и вызывать большую потерю жидкости, что в худшем случае способно привести к летальному исходу.
Заболевание можно легко предотвратить, соблюдая правила гигиены и безопасности пищевых продуктов. Вероятность распространения холерой в Европе невелика из-за высокого качества питьевой воды и продуктов питания, а также доступности медицинской помощи.
Последний случай холеры был зарегистрирован в Эстонии в 1993 году, когда два человека привезли инфекцию из Турции.