Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Максимальное наказание, которое предусмотрено российским Уголовным кодексом за шпионаж (ст. 276) - 20 лет лишения свободы.

Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда он приехал в командировку по заданию редакции WSJ. В ожидании суда журналист провел 15 месяцев в московском СИЗО «Лефортово».

Как проходил суд

Суд начал рассматривать дело 32-летнего Гершковича 26 июня. Поскольку журналиста судят по статье о шпионаже, заседания суда проходили в закрытом режиме - на них присутствовали только судья, прокурор, подсудимый и его адвокаты.

Накануне начала процесса прессу допустили в зал заседаний на несколько минут для фото- и видеосъемки. Гершкович, с обритой головой, приветствовал коллег улыбкой, но не стал отвечать на вопросы.

В остальное время пресса наблюдала за процессом из противоположного залу заседаний конца коридора, из-за оцепления с сотрудником охраны, сообщали аккредитованные на процесс журналисты.

Второе заседание суда было назначено на 13 августа, однако на этой неделе стало известно, что по ходатайству защиты его перенесли почти на месяц - на 18 июля.

На втором заседании в качестве свидетеля в суде был допрошен депутат Свердловского законодательного собрания единоросс Вячеслав Вегнер, с которым Гершкович встречался во время своей командировки на Урал. Депутат подтвердил это журналистам, которые заметили его в здании суда, но не уточнил даже, с чьей стороны он выступал свидетелем - обвинения или защиты.