Мошенники выманили у женщины 2300 евро, обещая спасти ее сына от зависимости

Пожилой женщине позвонили мошенники, которые утверждали, что являются посредниками между Богом и человеком, и спросили женщину, есть ли у нее проблемы со здоровьем, на что она откровенно ответила, что у ее сына проблемы с алкоголем и это разбивает ей сердце.

Мошенники, услышав слова женщины, заявили, что они действительно видят то, как ангел смерти стоит рядом с ее сыном и женщина скоро останется одна. В качестве решения данной ситуации злоумышленники предложили заступиться за ее сына, заявив, что они будут ставить свечи в церквях, но она должна заплатить им деньги.

В результате женщина четырьмя платежами перечислила 2300 евро мошенникам, сообщила представитель Государственной полиции Латвии Мадара Шершнева.

После перевода этой суммы денег мошенники неоднократно звонили женщине и требовали 14 000 евро, после чего она поняла, что происходит нечто подозрительное, и сообщила в полицию.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту.

Полиция призывает не вводить данные своего интернет-банка и личные данные на сомнительных сайтах, а также не подтверждать платежи, если вы в них не уверены. Также, ни в коем случае не передавать свои банковские данные третьим лицам.

В случае, если у человека украли деньги со счета или осуществляли переводы на другие счета, ему следует как можно скорее уведомить об этом свой банк, а затем обратиться в ближайшее отделение полиции или отправить заявление в электронном виде.